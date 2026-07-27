وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران: دیاری کردنی شەڕ و ئاشتی تەنیا لە دەستی تاراندایە

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی هەفتانەی خۆی لەگەڵ ڕۆژنامەنووسان لە کاردانەوە بە لێدوانەکانی بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتیی ئەورووپا سەبارەت بە مافی مرۆڤ لە ئێران وتی: من لە خاتوو کایاکالاس دەپرسم کە لە خەمی مافی مرۆڤی گەلی ئێران بوو و ناوبەناو بەیاننامە بڵاودەکاتەوە، ئایا ئەمانە ئێرانی نین؟ بە بیانووی بۆ لێپرسینەوە لە دوو لە دیپلۆماتکاری بیانی لە بەرامبەر کارە دەستێوەردانگەرییەکانیان لە ژێر پەردەی کاری دیپلۆماتدا، چۆنە ئازار و مەینەتی ئێرانییەکان کە کەوتبوونە ژێر دەستدرێژیی ئەمریکاوە، هەستی مرۆڤایەتی ئێوەی نەجووڵاند؟

سەبارەت بە هەواڵی قبووڵکردنی ئاگربەست و گەڕانەوەی ئێران بۆ دانوستانەکان، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە وتی: "نازانم [ئەمریکییەکان] پێیان وایە چۆن شەڕەکە بەڕێوەدەبەن؟" شەڕێک کە بڕیار بوو لە ماوەی سێ ڕۆژدا ئێران بڕووخێنێت، بەڵام ئەمڕۆ دوای پێنج مانگ لە ناو زەلکاوی شەڕدا گیریان خواردووە. ئەمە شەرمەزارییەکە کە بە دەستی خۆیان و وەسوەسەی ڕژێمی زایۆنی دروستیان کردووە و دەبێ باجیشی بدەن.

ئەوەی بۆ ئێمە بنەڕەتییە، بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانە. بڕیاردان لەسەر بەرژەوەندی نەتەوەیی وڵاتێک یەک هاوکێشەی نەناسراو نییە و گۆڕاوەی زۆری هەیە. ئەوەی بۆ ئێمە یەکلاکەرەوەیە، ئاسایشی نەتەوەییە. بە دڵنیاییەوە ئێمە هەرگیز ڕێگەمان نەداوە و ناهێڵین ئەمریکا کاتی شەڕ و ئاشتی دیاری بکات. ئێمە هەرکاتێک بەرژەوەندییەکان پێویستیان پێی بێت بەرگری دەکەین و هەرکاتێک هەستمان کرد دەتوانین ئامرازەکانی دیپلۆماسی بۆ بەرگری نیشتمانی بەکاربهێنین، بەدڵنیاییەوە بەکاریان دەهێنین.