وتەبێژی ئەرتەشی ئێران: بنکەی سەربازی ئەمریکا لە هەولێر بە تەواوەتی لەناوچووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار محەممەد ئەکرامی نیا ڕایگەیاند: زیانی گەورەمان بە بنکە ئەمریکییەکان گەیاندووە و بەشێکی زۆری ئەو بنکانە توانای ئۆپەراسیۆنیان نییە، بە تایبەت لە هەولێر کە نزیکەی هەموو ژێرخانی ئەمریکی وێران بووە و دژە شۆڕشەکان توانای ئۆپەراسیۆنیان نییە.

ناوبراو بە ئاماژە بە دەسەڵاتی سەربازی ئەمریکا بۆ ئاوەدانکردنەوەی خۆی لە ڕێگەی ڕۆژئاوای ئاسیا، باشووری ئەورووپا و ناوچەکانی دەریای ناوەڕاست، وتی: لە هەموو حاڵەتێکدا ئامادەین بە هەمان شێوەی پێشوو درێژە بە ئۆپەراسیۆنەکانمان بدەین ئەگەر ئەم شەڕە بەردەوام بێت و تا ئەمەریکییەکان تێدەگەن کە ناتوانن لە ڕێگەی دەستدرێژییەوە ئیرادەی خۆیان بەسەر نەتەوەی ئێراندا بسەپێنن.

زیادیشی کرد: لە کۆتایی شەڕی ٤٠ ڕۆژەدا پەردەمان لەسەر فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی نوێ لادا.

ئێستا ئەگەر پێویست بوو دواتر تایبەتمەندییەکانیان بڵاو دەکەینەوە. ئێمە ئێستا فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووتر لە ئاراش 2 بەکاردێنین کە هەم هێزی تێکدەرانە و هەم وردبینی و مەودای زیاتریان هەیە، هەرچەندە تا ئێستا تایبەتمەندی ئەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانەمان ڕانەگەیاندووە.

ئەکرەمی نیا وتی: کۆمەڵێک ئامێری نوێمان هاوردە کرد کە توانای زۆر باشی پێبەخشین و بەڕاستی ئاسمانی وڵاتەکەی تاڕادەیەک نائەمنتر کرد بۆ دوژمن بە بەراورد بە شەڕی ٤٠ ڕۆژە.