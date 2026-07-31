  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٩ ١٤:٠٨

پەڕینەوەی زیاتر لە 1231000 زیارەتکاری ئەربەعین لە سنووری خووزستان

پەڕینەوەی زیاتر لە 1231000 زیارەتکاری ئەربەعین لە سنووری خووزستان

تۆمارکردنی یەک ملیۆن و ٢٣١ هەزار و ٨٧٤  زیارەتکاری لە تێرمیناڵە سنوورییەکانی چەزابە و شەلەمچە تا ڕۆژی 8ی گەلاوێژ.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لەو چوارچێوەیەدا، بەڕێوەبەری گشتیی ڕێگاوبان و گواستنەوەی خوزستان تۆمارکردنی یەک ملیۆن و ٢٣١ هەزار و ٨٧٤ زیارەتکاری لە تێرمیناڵە سنوورییەکانی چەزابە و شەلەمچە ڕاگەیاند و ئەم ئامارە بە ڕوونی پێگەی سەرەکی خوزستان لە میوانداریکردنی زیارەتکارانی ئەربەعین نیشان دەدات.

یەزدان خوسرەوی جومعە لە وتووێژ لەگەڵ پەیامنێری مێهر ڕایگەیاند: کۆی گشتی هاتوچۆی تۆمارکراو لە تێرمیناڵە سنوورییەکانی پارێزگای خووزستان گەیشتووەتە یەک ملیۆن و ٢٣١ هەزار و ٨٧٤ کەس.

ناوبراو زیادی کرد: ٩٣ هەزار و ٥٤٠ هاووڵاتی بیانی سنوورەکانی خوزستانیان بەجێهێشتووە.

News ID 60098

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