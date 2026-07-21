  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٣٠ ٠٦:٥٧

ئەرتەشی ئێران سێ بنکەی سەربازی ئەمریکا لە کوەیتی درۆن باران کرد

ئەرتەشی ئێران سێ بنکەی سەربازی ئەمریکا لە کوەیتی درۆن باران کرد

بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: سێ بنکەی گرنگی ئەمریکا لە کوەیت لەلایەن فڕۆکە بێفڕۆکەوانە وێرانکەرەکانی ئەرتەشەوە  کرانە ئامانج.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کاردانەوە بە خراپەکاری و پێشێلکارییە دووبارەکانی شەیتانی گەورە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ و لە قۆناغی نۆزدەهەمی ئۆپەراسیۆنی برووسکەدا، ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بینا ئیداری و ئەنتێنەکانی کەشتیوانی لە بنکەی عاریفجان، جێگای وەستانی هێلیکۆپتەرەکان لە کەمپی ئەلعەدری و بارەگای هێزەکانی سوپای تیرۆریستی ئەمریکای لە بنکەی ئەحمەد ئەلجابر لە کوەیت کردە ئامانج فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی وێرانکەر.

بنکەی عاریفجان یەکێکە لە گەورەترین ناوەندەکانی جێگیرکردن و بارەگاکانی هێزی زەمینی ئەمریکا لە باشووری ڕۆژئاوای ئاسیا و بنکەی ئەلعەدری شوێنی هەلیکۆپتەرەکانی ئاپاچی و چینوک و بلاک هۆکی هێزی دەریایی و هێزی ئاسمانی ئەمریکایە.

هەروەها بنکەی ئەحمەد ئەلجابر ڕۆڵێکی سەرەکی دەگێڕێت لە ئامادەکاری و پشتیوانی سوپای دەستدرێژیکارانی ئەمریکا لە ڕۆژئاوای ئاسیا و کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر ئۆپەراسیۆنە ئاسمانی و چاودێرییەکان هەبووە.

ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران ڕایگەیاند کە ئاسایشی ناوچەکە بە هۆی خراپەکارییەکانی هێزە تێرۆریستییەکانی ئەمریکاوە تێکچووە و هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی لە هەوڵی گەڕاندنەوەی ئاسایش و ئارامی بۆ ناوچەکە دەدەن.

News ID 60021

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