بارزانی: ئایەتوڵڵا خامنەیی میراتێکی درێژخایەن و مێژوویی بۆ ئێران و جیهانی ئیسلامی بەجێهێشت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، "نێچیرڤان ئیدریس بارزانی"، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ ژمارەیەک بەرپرسی باڵای هەرێمی کوردستان لەوانە؛ "فەوزی هەریری"، بەرپرسی فەرمانگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان، "عەبدوڵڵا ئاکرەیی"، نوێنەری سەرۆک بارزانی لە ئێران، "دڵشاد شەهاب"، وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ هەینی 3ی تەمموزی 2026 لە موسەللای ئیمام خومەینی (د.چ) بەشدارییان کرد و ڕێزیان لە تەرمی ڕێبەری شەهیدی کۆماری ئیسلامی گرت .

سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە تێنووسی یادەوەرییەکەدا یاداشتێکی بۆ ماڵئاوایی لە تەرمی ڕێبەری شەهیدی کۆماری ئیسلامی ئێران نووسی؛ کە تیایدا وێڕای پێشکەشکردنی سەرەخۆشی و دەربڕینی هاوخەمی خۆی و هەرێمی کوردستان بۆ شەهیدبوونی پیرۆزی ئایەتوڵڵای مەزن "سەید عەلی خامنەیی"، ڕێبەری و ئیمامی شەهید؛ جەختی لەسەر کاریگەرییەکان و میراتی بەردەوام و مێژوویی کە بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران و جیهانی ئیسلامی بەجێماوە، کردەوە.

"نیچیرڤان بارزانی" لە درێژەی ئەم مەراسیمە درێژخایەنە و مێژووییە دا بۆ لەگەڵ بەرپرسانی باڵای وڵات، لەوانە؛ سەرۆک کۆمار دوکتور مەسعوود پزشکیان، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی دوکتور محەممەد باقر قاڵیباف، بەرپرسی دەزگای قەزایی حوجەتولسلام غوڵامحسێن موحسینی ئێژەێی، وەزیری کاروباری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران دوکتور عەباس عێراقچی دیداری بوو.