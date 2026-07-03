گفتوگۆی نێچیرڤان بارزانی و عێراقچی لەسەر پەیوەندی تاران_ هەولێر

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، "نێچیرڤان بارزانی"، لە دیداری دکتۆر "عەباس عێراقچی"، وەزیری دەرەوەی ئێران، باسیان لە پەیوەندییە دوو قۆڵییەکانی ئێران و هەرێمی کوردستان کرد.

لەو دیدارەدا جەخت کرایە سەر زەروورەتی وەستاندنی شەڕ و هەماهەنگی بۆ درێژەدان بە گفتوگۆکان.