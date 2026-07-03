گفتوگۆی نێچیرڤان بارزانی و عێراقچی لەسەر پەیوەندی تاران_ هەولێر

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، "نێچیرڤان بارزانی"، لە دیداری دکتۆر "عەباس عێراقچی"، وەزیری دەرەوەی ئێران، باسیان لە پەیوەندییە دوو قۆڵییەکانی ئێران و هەرێمی کوردستان کرد.
لەو دیدارەدا جەخت کرایە سەر زەروورەتی وەستاندنی شەڕ و هەماهەنگی بۆ درێژەدان بە گفتوگۆکان.
سەرۆکی هەرێمی کوردستان کە بە یاوەری شاندێکی باڵای هەرێم بۆ بەشداریی لە ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن و ماڵئاوایی لە تەرمی ئایەتوڵڵای سەید عەلی خامنەیی، ڕێبەری باڵای ئێران چووەتە تاران، لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئێران کۆبووەوە.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، "نێچیرڤان بارزانی"، لە دیداری دکتۆر "عەباس عێراقچی"، وەزیری دەرەوەی ئێران، باسیان لە پەیوەندییە دوو قۆڵییەکانی ئێران و هەرێمی کوردستان کرد.
News ID 59863
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