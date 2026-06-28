ئایەتوڵا سەید موجتەبا خامنەیی پەیامێکی نوێ بە بۆنەی 7 ی جۆزەردان بڵاوکردەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە پەیامەکەی ئایەتوڵا سەید موجتەبا خامنەییدا هاتووە: خوێنی شەهیدانی ستەملێکراوی شەڕی سەپێندراوی دووهەم و سێهەم بۆ ئەو برین و زیانە جەستەیی و دەروونی و ماددی و مەعنەویانەی کە بە نیشتمانە خۆشەویستەکەمان و هەر تاکێکی نەتەوەی ستەملێکراوی ئێرانی لە ناوەوە و تەنانەت لە دەرەوەی وڵاتدا کەوتووە؛ لە کوشتنی کۆرپە و تاوانە جەنگییە بێ وێنەکانی میناب و لامێردەوە تا هێرشکردنە سەر ناوەندە پزیشکی و خزمەتگوزارییەکان؛ لە کوشتنی کۆرپەی چەند ڕۆژە تا بەساڵاچووە ئازیزەکان؛ و لە سەرووی هەمووشیانەوە شەهیدبوونی کەسایەتی بێهاوتا، گەوهەرە بێهاوتا و ناوازەکەی ئەو سەردەمە، ڕێبەری موجاهیدە گەورەکان، ڕێبەری مەزن، کە هەریەکەیان فایلێکی سەدان، ئەگەر هەزاران نەبێت، لە دۆسیەی یاسایی گرنگ پێکدەهێنن کە دەبێت بە جددی لە دادگا ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان بەدواداچوونیان بۆ بکرێت.

ئەوەی دڵنیایە، دەبێت تاوانباران بگیرێن و سزا بدرێن لەسەر کردەوە تاوانکارییەکانیان.



خاڵی گرنگ لەم پۆلەدا، یەکەم: دانپێدانان و تەنانەت شانازی بێ شەرمانەی بەشێک لە سەرکردەکانی دوژمنی ئەمریکا، زایۆنیزم، لەم تاوانانەدا کە بە دڵنیاییەوە بە دانپێدانان بە تاوان دادەنرێن و پێشمەرجەکانیان بۆ بەدیهێنانی مافە پێشێلکراوەکانی نەتەوە بە شێوەیەکی گونجاو دابین کردووە.



دووەم: پێویستە گرنگی بدرێت و بە پەرۆش بین لە جێبەجێکردنی فەرمانی ڕێبەری شەهیدی شۆڕش لە دوایین کۆبوونەوەی بەرپرسانی قەزایی لەگەڵیدا لە مانگی تەمموزی ساڵی ڕابردوو سەبارەت بە بەدواداچوون بۆ ئەو تاوانانەی لە شەڕی سەپێنراوی دووەمدا ئەنجامدراون، گواستنەوەی بۆ شەڕی سەپێندراوی سێیەم و بەردەوامبوون لە بەدواداچوونی تا گەیشتن بە بڕیارێک و جێبەجێکردنی دەسپێردرێت بە بەرپرسان. ئەم کارە لە بەرامبەردا ڕێگری دەکات لە دووبارەبوونەوەی ئەو جۆرە تاوانانە.