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AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢٣ ١٩:٥٣

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران: ڕێککەوتنی ئیسلام ئاباد بۆ کۆتایی هاتنی شەڕە

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران: ڕێککەوتنی ئیسلام ئاباد بۆ کۆتایی هاتنی شەڕە

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە وتی: یاداشتی ئیسلام ئاباد کە بەدواداچوونی بۆ دەکرێت، تیشک دەخاتە سەر کۆتاییهێنان بە شەڕ، لەم قۆناغەشدا بڕیار دراوە کە باس لە پرسی ئەتۆمی نەکرێ.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ئێستا کە دوای دوو مانگ بەسەر کۆتایی هاتنی شەڕی ئەم دواییە، ڕەهەندەکانی شکست و تاوانەکانی دوژمن ڕوون بووەتەوە، ڕۆڵی میدیا ناوخۆییەکان لە ئاشکراکردنی درۆکانیان دوو هێندە گرنگ دەبێت.
لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە گەرووی هورمز و هەڵوێستی ئەمریکا سەبارەت بە کردەوەکانی ئێران، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە ڕایگەیاند: ئەوەی ئەمریکییەکان قبووڵی دەکەن یان ڕەتی دەکەنەوە بۆ ئێمە پرسی سەرەکی نییە. ئەمریکا زۆر پرس قبووڵ ناکات، بەڵام کۆماری ئیسلامی ئێران دەبێ کاری خۆی بکات و لە هەر شوێنێک کە بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان داوا بکات و کردەوەکانمان بەپێی یاسا نێودەوڵەتییەکان بێت، ئێمە بەبێ گوێدانە خواست و شیکارییەکانی ئەمریکا دانوستان دەکەین.

ناوبراو بە ئاماژەدان بەوەی کە یەکێک لەو حاڵەتانە پرسی گەرووی هورموزە، زیادی کرد: لە ڕوانگەی یاسای نێودەوڵەتییەوە، گەرووی هورمز لە چوارچێوەی ئاوی خاکی ئێران و عوماندایە، وەک دوو دەوڵەتی کەنار دەریا، و مومارەسەی سەروەریی ئێران لەم ناوچەیەدا هاوتەریبە لەگەڵ دەستەبەرکردنی ئاسایشی نەتەوەیی و مومارەسەی مافی سەروەریی نەتەوەیی کۆماری ئیسلامی ئێران؛ شتێک کە لە یاسای نێودەوڵەتیدا قبووڵکراوە.

بەقایی بە ئاماژەدان بەوەی کە پرسەکانی دانوستانەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا ئاڵۆزن، وتی: لەم ماوەیەدا سەرنجی سەرەکی لەسەر کۆتایی هێنان بە شەڕ بووە و بە لەبەرچاوگرتنی ئەزموونەکانی پێشووتر بڕیار دراوە کە لەم قۆناغەدا وردەکاریی بابەتەکانی پەیوەست بە پرسی ئەتۆمی تاوتوێ نەکرێت و گرنگی بە کۆتایی هێنان بە شەڕ بدرێت لە هەموو بەرەکان بە لوبنانیشەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: کەم تا زۆر زانیاری لەسەر پێکهاتە جیاوازەکانی ئەم لێکتێگەیشتنە پێشکەش کراوە، بەڵام پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت کە ئەم ڕێککەوتنە ڕێککەوتنی کۆتایی نێوان ئێران و ئەمریکا نییە، بەڵکو لێکتێگەیشتنێکە کە هێڵکارییە گشتییەکانی پەیوەست بە پرسەکانی ناکۆکی نێوان هەردوولا دەوروژێنێت.

News ID 59719

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