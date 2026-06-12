دوور خستنەوەی شەڕڤانان؛ هەوڵی دیمەشق بۆ کۆتاییهێنان بە سەربەخۆیی سەربازی کورد

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، گواستنەوەی لیوای قامیشلۆ کە پێکهاتووە لە نزیکەی ١٣٠٠ هێزی پێشووی سەر بە کوردەکانی سووریا کە بە هێزەکانی سووریای دیموکرات ناسراوە بۆ کەمپی ئەلنەبەک لە جەرگەی دیمەشق تەنها گواستنەوەیەکی سادەی مەشق و ڕاهێنان نییە.

ئەو گواستنەوە هەڵگری پەیامی سیاسی و سەربازی و سیمبولیکی گرنگه سەبارەت به داهاتووی پرۆسەی ئاوێته کردنی هێزه کوردییەکان له نێو پێکهاتەنوێیەکەی سووریادا.

بە ئەگەرێکی زۆرەوە ڕوونکردنەوە بۆ ئەم هەنگاوە هەوڵی دیمەشقە بۆ چەسپاندنی مۆدێلی "سوپای ناوەندی". هەر لە سەرەتای دانوستانەکان لەگەڵ هێزەکانی (SDF)، حکومەتی ئەحمەد شەرع جەختی لەوە کردووەتەوە کە ئامانجی پاراستنی پێکهاتەیەکی سەربازیی یەکگرتووی ژێردەستەی فەرماندەیی ناوەندییە، نەک درێژەدان بە پێگەی نیمچە سەربەخۆیی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا.

گواستنەوەی هێزە کوردییەکان لە قامیشلۆوە بۆ ناوچەیەکی نزیک دیمەشق لەم چوارچێوەیەدا دەتوانین تێبگەین. ئەم هەنگاوە دوورکەوتنەوەیەکی دیاریکراوی ئەم هێزانە لە ژینگەی جوگرافی و کۆمەڵایەتی تەقلیدی خۆیان نیشان دەدات.

لە زۆرێک لە وڵاتان گواستنەوەی هێزەکان بۆ دەرەوەی ناوچەکانی خۆیان وەک بەشێک لە پرۆسەی پیشەییکردنی سوپا و کەمکردنەوەی وابەستەییە ناوخۆییەکان سەیر دەکرێت.

هەروەها پێدەچێت دیمەشق بیەوێت ئەو پەیامە بگەیەنێت کە هێزەکانی یەکگرتووی SDF ئێستا بەشێک دەبن لە سوپای نیشتمانی سووریا و شوێن و ئەرکەکانیان لەلایەن فەرماندەیی ناوەندییەوە دیاری دەکرێت.

هەروەها هەڵبژاردنی “النباک” لە ڕووی ڕەمزییەوە گرنگە. سووریا کەمپ و ناوەندی مەشق و ڕاهێنانی لە ناوچە کوردییەکان نزیکترە، بەڵام جێگیرکردنی هێزە کوردییەکان لە نزیک دیمەشق زیاتر لە هەوڵێکی هۆشیارانە دەچێت بۆ نیشاندانی دەسەڵاتی حکومەتی ناوەندی و جددییەتی پڕۆژەی یەکگرتن نەک پێویستییەکی جوگرافی.

ئەم هەنگاوە دەتوانێ پەیامێکی ڕاستەوخۆ بۆ تورکیا و ئەکتەرە ناوخۆییەکانی سووریا و تەنانەت خودی پارتی دیموکراتی کوردستانیش بنێرێت کە دیمەشق بەنیازی پاراستنی پێکهاتە سەربازییە هاوتەریبەکان نییە.

لە هەمان کاتدا گواستنەوەکە ڕەهەندێکی ئاسایشی ناوخۆییشی هەیە. دیمەشق بە ڕادەی دڵسۆزی ئایدیۆلۆژیی بەشێک لە هێزەکانی SDF بەتایبەتی ئەوانەی نزیکن لە ڕێبازی سیاسی پەکەکە، بە هەستیارییەوە دەمێنێتەوە. بڵاوبوونەوەی گرتە ڤیدیۆییەکانی ئەو هێزە گەشتیارانەی کە دروشمی لایەنگری پەکەکە و عەبدوڵڵا ئۆجالانیان دەوتەوە لە کاتی سواربوونی پاسەکاندا، تیشکی خستە سەر ئەم هەستیارییە. گواستنەوەی ئەو هێزانە بۆ ناوچەگەلێکی دوورتر لە بنکە کۆمەڵایەتییەکانیان، ئاسانکاری بۆ سوپای سووریا دەکات بۆ کۆنترۆڵکردن و چاودێریکردن و وردە وردە ڕێکخستنەوەیان.

هەروەها پێدەچێت دیمەشق یەک مۆدێل بۆ تێکەڵکردنی گرووپە چەکدارە جیاوازەکان لە پێکهاتەی نوێی سوپادا جێبەجێ بکات. پێشتر هێزەکانی سەر بە گرووپە جۆراوجۆرەکانی ئۆپۆزسیۆنی حکوومەتی پێشووش لە ناوەندەکانی مەشق و ڕاهێنانی حکومەتی نوێدا خولی هاوشێوەیان ئەنجامدابوو. بەم شێوەیە گواستنەوەی جوگرافی و ڕاهێنانەوە وەک بەشێک لە پرۆسەی ئاوەدانکردنەوەی سوپا لە دوای شەڕی ناوخۆ سەیر دەکرێت.

بە گشتی دەکرێ گواستنەوەی هێزە کوردییەکان بۆ ناوچەکانی دوورتر لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا وەک هەوڵێک بۆ گەیشتن بە چەند ئامانجێکی هاوکات سەیر بکرێت:

چەسپاندنی دەسەڵاتی حکومەتی ناوەندی؛

کۆتاییهێنان بە پێکهاتە سەربازییە سەربەخۆکان لە باکووری ڕۆژهەڵات؛

تاقیکردنەوەی پلەی پابەندبوونی SDF بە فەرماندەیی دیمەشق؛

کەمکردنەوەی پەیوەندی ناوخۆیی و ڕێکخراوەیی هێزەکان؛

و دروستکردنی سوپای سەرتاسەری بە یەک پێکهاتەی فەرماندەیی.

لە هەمووی گرنگتر، پرسی “جوگرافیا” هەمیشە یەکێک بووە لە بوارەکانی هەرە هەستیارەکانی دانوستانەکانی نێوان دیمەشق و هێزەکانی پاراستنی گەل؛ ئایا هێزە کوردییەکان لە ناوچەکانی خۆیان دەمێننەوە یان دەگوازرێنەوە بۆ پێکهاتەی سوپای نیشتمانی سوریا. گواستنەوەی لیوای قامیشلی بۆ ئەلنەبەک ئەوە دەردەخات کە لە ئێستادا دیمەشق بەدوای مۆدێلی دووەمدا دەگەڕێت.