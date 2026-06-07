دۆخەکە زۆر ناجێگیرە و زۆر مەترسیدارە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی سی ئێن ئێن وتی: کێشەی سەرەکی تاران لە دانوستان لەگەڵ واشنتۆن، گۆڕان و دژبەیەک هەڵوێستەکانی ئەمریکایە.

بەقایی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ فرێدریک پلیتگن، پەیامنێری باڵای نێودەوڵەتی سی ئێن ئێن، ڕۆژی یەکشەممە لە تاران، ڕایگەیاند کە ئاڵوگۆڕی پەیامەکان لە ڕێگەی نێوەندگرانی پاکستانەوە بەردەوامە.

ئاماژەی بەوەشکرد: کێشەی سەرەکی لە دانوستان لەگەڵ ئەم حکومەتە (ئەمریکا) ئەوەیە کە دەبێت مامەڵە لەگەڵ چەندین هەڵوێستی بگۆڕ، گۆڕینی ئامانج، لێدوانی جیاواز، لێدوانی دژبەیەک لەلایەن بەرپرسە جیاوازەکانەوە بکەیت؛ بۆیە تەواوی پرۆسەکە زۆر ماندووکەرە”.

وتی: خاڵی ناکۆکی زۆر هەبوو؛ بەڵام پرسی سەرەکی ئەوەیە کە ئەمریکییەکان دەبێ لەوە تێبگەن کە دەبێت دان بە مافەکانی ئێراندا بنێن؛ لەوانەش مافی تاران بۆ پیتاندنی ئاشتیانە بەپێی پەیمانی نێودەوڵەتی قەدەغەکردنی چەک.

بەقایی جەختی لەوە کردەوە: لە هەمان کاتدا کاتێک باس لە سەروەت و سامانە بڵۆکەکراوەکان دەکرێت، پاشەکشە ناکەن. “ئەمریکا بە سادەیی پێویستە سزاکانی ڕابگرێت.

سەبارەت بە سزاکان و سەروەت و سامانی بڵۆکە، پێویستە تەنیا ڕێگە بدەن سەروەت و سامانی تاران ئازاد بکرێت و بخرێتە بەردەستی ئێرانییەکان.”

هەروەها ئەمریکای تۆمەتبار کرد بەوەی کە ڕێز لە ئاگربەستەکە ناگرێت کە لە مانگی نیسانی ئەمساڵەوە کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، “ئەوان هێرشیان کردووەتە سەر کەشتییە بازرگانییەکانمان، چ لە گەرووی هورمز و چ لە ئاوە کراوەکان”.

بەقایی جەختی لەوە کردەوە: “دۆخەکە زۆر ناسکە و زۆر مەترسیدارە و هەموو ئەمانەش دەگەڕێتەوە بۆ نزیکبوونەوەی بێباکی ئەمریکا لە ناوچەکە و لە بنەڕەتدا بۆ ئاگربەست”.

ناوبراو هۆشداریشیدا لەوەی هێزە چەکدارەکانی ئێران خۆڕاگرن و بڕیاریان داوە بە هەموو توانایانەوە وەڵامی هەر هێرشێک بدەنەوە.