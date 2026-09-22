  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٣١ ١٥:١٥

ئەمریکا بیەوێت هێرش بکاتە سەر کێوی کەلەنگ، وڵامێکی چەقێنەری دەدەینەوە

ئەمریکا بیەوێت هێرش بکاتە سەر کێوی کەلەنگ، وڵامێکی چەقێنەری دەدەینەوە

وتەبێژی سپای پاسداران وتی: ئەگەر ئەمریکا بیەوێت هێرش بکاتە سەر هەر بەشێکی ئێران نەک تەنها چیای کەلەنگ یان ئەو شوێنەی کە هەڕەشەی لێکردوون، ئێمە ئامادە دەبین بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هێرشی ئەمریکا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار حسێن موحێبی، وتەبێژی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە چاوپێکەوتنێکدا وتی: ئامۆژگاری ڕێبەران و دەستەی دەسەڵاتداری ئەمریکا دەکەم کە ئەو شتانە دووبارە نەکەنەوە کە پێشتر ئەزموونیان کردووە و لەو ئەزموونەدا شکستیان هێناوە، چونکە تاقیکردنەوەی تاقیکراوان و تاقیکراوان هەڵەیە.

ئاماژەی بەوەشکرد: ترامپ ڕاهاتووە بەردەوام هەڕەشە بکات و لەبیری دەچێت کە پێشتر هەڕەشەی کردووە، بەڵام نەیتوانیوە جێبەجێی بکات، ئێستاش جارێکی دیکە هەڕەشەی نوێ دەکات.

سەردار موحێبی ڕایگەیاند: ئەگەر ئەمریکا بیەوێت هێرش بکاتە سەر هەر بەشێکی ئێران، نەک تەنها چیای کەلەنگ یان تەنها ئەو شوێنەی کە هەڕەشەی لێکردووە، ئێمە بە تەواوی ئامادە دەبین بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هێرشی ئەمریکا و ئەو ئەزموونانەی کە ئەمریکا لە ڕووبەڕووبوونەوەکەمان بەدەستی هێناوە و لە ڕاستیدا ڕێگری لە ئەمریکا کردووە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی، جارێکی دیکە بۆ ئەمریکا دووبارە دەبێتەوە.

وتەبێژی سپای پاسداران جەختی لەوە کردەوە: ئێمە ئامادەین بۆ هەر سیناریۆیەکی دوژمن، لە هەر بوارێکدا دوژمن بیەوێت هەنگاو بنێت، بە دڵنیاییەوە وەڵامێکی چەقێنەرانە بە دوژمن دەدەینەوە.

News ID 60481

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