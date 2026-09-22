ئەمریکا بیەوێت هێرش بکاتە سەر کێوی کەلەنگ، وڵامێکی چەقێنەری دەدەینەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار حسێن موحێبی، وتەبێژی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە چاوپێکەوتنێکدا وتی: ئامۆژگاری ڕێبەران و دەستەی دەسەڵاتداری ئەمریکا دەکەم کە ئەو شتانە دووبارە نەکەنەوە کە پێشتر ئەزموونیان کردووە و لەو ئەزموونەدا شکستیان هێناوە، چونکە تاقیکردنەوەی تاقیکراوان و تاقیکراوان هەڵەیە.

ئاماژەی بەوەشکرد: ترامپ ڕاهاتووە بەردەوام هەڕەشە بکات و لەبیری دەچێت کە پێشتر هەڕەشەی کردووە، بەڵام نەیتوانیوە جێبەجێی بکات، ئێستاش جارێکی دیکە هەڕەشەی نوێ دەکات.

سەردار موحێبی ڕایگەیاند: ئەگەر ئەمریکا بیەوێت هێرش بکاتە سەر هەر بەشێکی ئێران، نەک تەنها چیای کەلەنگ یان تەنها ئەو شوێنەی کە هەڕەشەی لێکردووە، ئێمە بە تەواوی ئامادە دەبین بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هێرشی ئەمریکا و ئەو ئەزموونانەی کە ئەمریکا لە ڕووبەڕووبوونەوەکەمان بەدەستی هێناوە و لە ڕاستیدا ڕێگری لە ئەمریکا کردووە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی، جارێکی دیکە بۆ ئەمریکا دووبارە دەبێتەوە.

وتەبێژی سپای پاسداران جەختی لەوە کردەوە: ئێمە ئامادەین بۆ هەر سیناریۆیەکی دوژمن، لە هەر بوارێکدا دوژمن بیەوێت هەنگاو بنێت، بە دڵنیاییەوە وەڵامێکی چەقێنەرانە بە دوژمن دەدەینەوە.