پەیامی ڕێبەری باڵای ئێران بە بۆنەی کرانەوەی قوتابخانە و زانکۆکان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی لە پەیامێکدا بە بۆنەی دەسپێکی ساڵی نوێی خوێندنی قوتابخانە و زانکۆکانەوە ڕێزی لە قوتابیان و مامۆستایان و مامۆستا شەهیدی شەڕی سەپێنراوی ئەم دواییە گرت و کردنەوەی قوتابخانە و زانکۆکانی بە بەڵێنی شادی و هیوا وەسف کرد.

ڕێبەری ئامۆژگاری خوێندکارانی کردووە خۆیان بە "زانین، تەقوا، حیکمەت و توانا" تەیار بکەن.

جەختیان لەوە کردەوە: قوتابخانە و زانکۆکان بە ماڵی دووەمی خۆتان بزانن، و بە پاراستنی پیرۆزییەکانیان و هەنگاونان بەرەو بەرزکردنەوەی زیاتری ئاستی هۆشیاری و تێڕوانین و باشی ڕەفتار و کارەکتەر، بیانکەنە ناوەندی پێشکەوتن بۆ نیشتمانی خۆتان. هەروەها ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئامۆژگاری بەرپرسانی کرد کە پلانی ژیرانە دابنێن و هەوڵی کاریگەر بدەن بۆ باشترکردنی گوزەرانی مامۆستایان .

ئاماژەشیان کرد: جێگای خۆیەتی، بە هاوئاهەنگی لەگەڵ دایکان و باوکانی خەمگین، جارێکی دیکە ڕێز لە یادی ئەو خوێندکارانە بگرین کە لە شەڕی سەپێنراوی ئەم دواییەدا شەهید بوون. ئەمساڵ ڕۆژانی سەرەتای ساڵی خوێندن خەمێکی نوێمان بۆ دەهێنێت بۆ دابڕانی منداڵەکانمان کە سەفەریان کردووە. له قوتابخانه و زانکۆکاندا هەست به بۆشایی نەبوونی هەندێک خوێندکار و مامۆستا دەکرێت و ئەم خەمە مێشکمان به ئاراستەیەکی دروستی ململانێی نێوان چاکه و خراپه و شەڕی نێوان ڕاست و نادروستدا ڕێنوێنی دەکات.