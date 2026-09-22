پزشکیان: کوبوونەوەی نەتەوەیەکگرتووەکان دەرفەتێکە بۆ ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆک کۆماری ئێران مەسعوود پزشکیان لە فڕۆکەخانەی مێهراباد پێش بەڕێکەوتن بۆ کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕایگەیاند: "لە ڕاستیدا [دانیشتنی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان] لە ژێر دروشمی متمانە بەڕێوەدەچێت. پرسێک کە بوونی نییە. [ئەمریکییەکان] بەم دروشمە باس لە مافەکانی مرۆڤ دەکەن، بەڵام پشتگوێی دەخەن".

ئاماژەی بەوەشکرد: زۆر بەڕوونی زۆرێک لە چوارچێوەکانی یاسا نێودەوڵەتییەکان و ئەو مافانە پێشێل دەکەن کە مرۆڤ و وڵاتان دەتوانن هەیانبێت، چونکە دەسەڵاتیان هەیە و دەتوانن هێز بەکاربهێنن.

ناوبراو زیادی کرد: [کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان] شوێنێکە کە دەتوانین قسە و ستەملیکراویی و دەسەڵاتی خۆمان بە جیهان بگەیەنین و لەم فەزایەدا کە هەیە، دەتوانین لەگەڵ ژمارەیەکی زۆر لە سیاسەتمەدارانی وڵاتان و ناوەندە ڕۆشنبیرییە جیاوازەکان و هەروەها میدیاکان قسە بکەین.

سەرۆک کۆمار جەختی لەوە کردەوە: بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان دەرفەتێکە بۆ گەیاندنی هەڵوێست و دەسەڵاتمان بە جیهان.

سەرۆک کۆمار وتی: سەرەڕای هەموو ئەو سەختییانەی کە گەل و جەنگاوەرانی ئازیزمان لەسەر ڕێبازی [شەڕ و خۆڕاگری] بەرگەییان گرتووە، ڕاستیەکە ئەوەیە کە ئێمە بە شانازییەوە لەو پرسە دەرچووین، و ئەمەش جێگای شەرەف و شانازییە، و دەتوانین لەم کۆڕ و کۆڕبەندە نێودەوڵەتیانە هەڵوێستەکانی خۆمان دەرببڕین و بە هێزەوە بەرگری لە [مافی گەلی ئێران] بکەین.

لە درێژەی قسەکانیدا وتی: هیوادارم خودا هاوکارمان بێت بۆ گەیاندنی پەیامی ڕاستەقینەی زوڵم و چەوساندنەوەمان بە جیهان و لە هەمان کاتدا بە هێزەوە بۆیان ڕابگەیەنین.

سەرۆک کۆمار جەختی لەوە کردەوە: سەرەڕای ئەو هەموو ترسنۆکی و دڕندەییانەی کە [دوژمنانی دژ بە ئێران] کردوویانە، ئێمە بە کەرامەت و هێزەوە وەستاوین و تا تەمەنی خۆمان، وڵاتەکەمان، گەلەکەمان، باوەڕەکانمان، و قەناعەتەکانمان وەستاوین و دەوەستین.

سەرۆک کۆمار بە ئاماژەدان بە دانوستانەکانی پێشوو لەگەڵ ئەمریکییەکان وتی: ئێمە چەندین جار لە دانوستاندا بووین و پێکەوە [لێکتێگەیشتنێک]مان واژۆ کردووە. بەڵام سەرەڕای ئەوەی [لێکتێگەیشتنێک]مان واژۆ کردووە و لەسەر مێزی دانوستان بووین، بەداخەوە هەموو جیهان دەبینێت و بینیویەتی کە زۆر بە ئاسانی نووسراوەکانیان پێشێل کردووە.

ئاماژه ی به وه شدا: "ئەگەر جیهانێکی ئاراممان دەوێت، ئەگەر جیهانێکمان بوێت که ئارامی تێدا هەبێت، پێویسته ڕێز له مافی مرۆڤ و گەلان و هەموو ئەو کەسانه بگرین که له سەر ئەم هەسارەیه دەژین.