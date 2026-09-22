درەوشانەوەی مێهر لە پێشبڕکێی میدیایی بەژی ئاسیا و ئووقیانووسیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە میانەی کۆنفڕانسی ٦٥ ساڵەی ئۆئانا ئاژانەکانی هەواڵی ئاسیا و ئووقیانووسیە لە مۆسکۆ، ئەنجامەکانی خەڵاتی ئۆوانای ساڵی ٢٠٢٦ ڕاگەیەندرا و دوو بەرهەمی پێشکەشکراوی گرووپی میدیایی مێهر بە ڕیز لە بەشی “باشترین وتار” پلەی یەکەم و دووهەمیان بەدەستهێنا.

لەم بەشەدا بابەتی "هونەری ئێرانی: سێگۆشەی جوانی و داهێنان و کولتوور" پلەی یەکەمی بەدەستهێنا، هەروەها بابەتی "شەڕی گێڕانەوەکان لە مەیدان؛ ڕاپۆرتکردن لە دڵی مەیدانەوە/چۆن گێڕانەوەی دروست مرۆڤەکانی لە گۆڕاپانەکەدا هێشتەوە؟" پلەی دووەمی لە پێشبڕکێکەدا بەدەستهێنا.

خەڵاتی ئۆئانا بۆ ساڵی ٢٠٢٦ لە سێ بەشی "باشترین وێنە"، "باشترین ڕاپۆرتی وێنە" و "باشترین وتار" بەڕێوەچوو، و تیایدا تیشک خرایە سەر دوو تەوەری: "ڕۆژنامەنووسان لە کارکردن لە ڕێگەی چاوەکانی ئۆئانا" و "ڕەنگدانەوەی نەریت و کولتوورە نیشتمانییەکان لە میدیای مۆدێرن".