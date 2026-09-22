وردەکاری چەکە نوێیە سامناکەکەی ئێران ئاشکرا نابێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار حسێن موحێبی وتەبێژی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە چاوپێکەوتنێکدا سەبارەت بە سەرسوڕمانی ئەم دواییەی سپای پاسداران و کەڵک وەرگرتن لە چەکی نوێ بۆ بە ئامانجگرتنی کەشتی هەڵگری ئەمریکی وتی: بە شێوەیەکی سروشتی نابێت وردەکارییەکانی ئەو چەک و چەکی نوێیە ئاشکرا بکەم.

ئاماژەی بەوەشدا: وەک جیهان بینیوه و له گفتوگۆ جۆراوجۆرەکانیشدا باسم کردووه، بەردەوام توانا سەربازییەکانمان زیاد دەکەین و چەکی نوێ بەرهەمهێنان و تاقیکردنەوه دەکەین بۆ بەرگریکردن له خۆمان و دوورخستنەوەی دوژمنان.

وتەبێژی سپای پاسداران لە درێژەی قسەکانیدا وتی: یەکەم حاڵەت کە باست کرد یەکێک بوو لە تاقیکردنەوەکانمان لەسەر کەشتییەکی فڕۆکە هەڵگر، کە سوپاس بۆ خوا تاقیکردنەوەکەش بە باشی کاری کرد”.

موحێبی جەختی لەوە کردەوە: ئەگەر هێرشێکی نوێ ڕووبدات، جگە لەم چەکە چەکی تریش دەهێنینە مەیدان.

سەردار موحێبی هەروەها ئاماژەی بە گرتنی ژێردەریایی ئەمریکی لە لایەن شەڕکەرەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران کرد و ڕایگەیاند: ئەم تەکنەلۆژیای سەرووترە لە ژێردەریاییێکیشدا هەیە کە کەوتە دەستی شەڕکەرەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران و ئەندازیاری پێچەوانەکەی دەست پێدەکات.