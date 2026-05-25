زولقەدر: تەسلیم بوون و پاشەکشێ لە ئارادا نییە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر زولقەدر، سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی، لە یەکەم پەیامی خۆیدا ئەمڕۆ (٤ی جۆزەردان ١٤٠٥) بۆ خەڵک نووسیویەتی: “هیچ تەسلیمبوون و پاشەکشەیەک نابێت”.

مەیدانی سەربازی و مەیدانی دیپلۆماسی و ئەو خەڵکەی کە دێنه شەقامەکان بە بەرخۆدانی بەهێزی خۆیان ئەمەیان نیشان دا و دوژمنیان چەقاند.

ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر وڵات پێویستی بە یەکگرتوویی و یەکدەنگی هەیە بۆ ئەوەی ئەمریکییەکان و زایۆنیستەکانیش لەم ڕووەوە نائومێد بن.

مەیدانی یەکڕیزی و یەکگرتوویی بوارێکی دیکەی خەباتە. هەوڵێکی هاوبەش بۆ ڕێگریکردن لە هەر قسە و کردارێک کە یەکڕیزی بشکێنێت، هەیە و ئێرانی ئازیز بەرەو سەرکەوتنی کۆتایی دەبات، ان شاءاللە.