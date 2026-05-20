سپای پاسداران هەڕەشەی کرد؛ ئەمجارە شەڕ بۆ دەرەوەی ناوچەکە پەل دەکێشێ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەو ڕاگەیەندراوەی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی دوای هەندێک هەڕەشەی ئەمریکا لە ناوچەکەدا بڵاو کراوەتەوە.

لەو ڕاگەیێندراوەدا هاتووە: دوژمنی زایۆنیستی ئەمریکی کە لە شکستە گەورە و ستراتیژییە دووبارەبووەکانی فێر نەبووە و جارێکی دیکە دەمی بۆ هەڕەشەکردن کردۆتەوە، ئەوە دەزانێت، هەرچەندە بە هەموو تواناکانی ئەو دوو سوپایە کە گرانترین سوپای جیهانن، هێرشیان کردە سەر ئێمە، بەڵام ئێمە هەموو تواناکانی شۆڕشی ئیسلامیمان لە دژی ئەوان بەکارنەهێنا.

جەختیش کراوە: ئەگەر دەستدرێژییەکان بۆ سەر ئێران دووباره ببێتەوه ، ئەو شەڕ ناوچەیەی که بەڵێنی درابوو، ئەمجاره تەواو دەبێتە دەرەو ناوچەیی و گورزەکانی ئێمه له خاکی ڕەشدا لەو شوێنانەدا دانێشتنەوه که به خەیاڵتدا نییه .

ئێمە پیاوی شەڕین و دەسەڵاتی ئێمە لە بەرەکانی شەڕدا دەبینی و لە لێدوانی بەتاڵ و لاپەڕەی مەجازیدا نابینیت.