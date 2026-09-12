سەرۆک کۆماری ئێران: بە دوای جیهانێکدا دەگەڕین زۆر جێگەی یاسا نەگرێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان لە کۆبوونەوەیەکی داخراوی ڕێبەرانی بریکس کە ڕۆژی شەممە 21ی خەرمانان لە نیودەلهی بەڕێوەچوو، ڕایگەیاند کە بڕشتی هەر سیستەمێکی حوکمڕانی پەیوەستە بە توانای پاراستنی مافی هەموو وڵاتان، بە گەورە و بچووک.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەگەر میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان نەتوانێت گەلان لە بەرامبەر بەکارهێنانی نایاسایی هێز بپارێزێت و ئەگەر یاسا نێودەوڵەتییەکان بۆ هەندێک پابەندکەر بن و بۆ هەندێکی تر لێکبدرێنەوە، ئەوا ناتوانین باس لە فرەلایەنی ڕاستەقینە بکەین.

وتیشی: کۆماری ئیسلامی ئێران ئەم واقیعەی بە کردەوە ئەزموون کردووە. دەسدرێژکارییە سەربازییەکانی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی بۆسەر ئێران، گیانی خەڵکی بێ تاوانی ستاند و زیانی بە ژێرخانی ژیانی، ئابووری و مەدەنیی ئەو وڵاتە گەیاند.

زیادیشی کرد: لە یەکەم ڕۆژی ئەم شەڕە چل ڕۆژەدا، ئەمریکا و ڕێژیمی داگیرکەر ڕێبەری مەزنی کۆماری ئیسلامی ئێران و ١٦٨ منداڵی بێ تاوانیان لە قوتابخانەی میناب شەهید کرد. هێرش بۆ سەر قوتابخانەی میناب و یاریگای لامێرد دەریخست کە چۆن تاکلایەنە و شەڕخوازی و دڕندەیی ئەمریکا و ڕژێمی داگیرکەر لەگەڵ بێهەڵوێستی نەتەوە یەکگرتووەکان و ئەنجومەنی ئاسایشی ئەو وڵاتە، ڕاستەوخۆ دەتوانێت هەڕەشە لە ژیانی مرۆڤ بکات.

ئاماژەشی دا کە کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ گەیشتن بەو ئامانجانە ئامادەیە لە چوارچێوەی بریکس هاوکاری بکات. ئێمە بەدوای جیهانێکدا دەگەڕێین کە دەسەڵات جێگەی یاسا نەگرێتەوە، سزاکان جێگەی هاوکاری نەگرنەوە، شەڕ جێگەی گفتوگۆ نەگرێتەوە، قۆرخکاریش جێگەی بەشداریکردن نەگرێتەوە. ئەمە مانای ڕاستەقینەی حوکمڕانی جیهانی گشتگیر و فرەلایەنە.

پزشکیان لە لوتکەی بریکس وتی: ئاسایشی بەردەوام کاتێک بەدی دێت کە ڕێز لە سەروەری وڵاتان بگیرێت و هیچ وڵاتێک نەتوانێت خاکی خۆی بۆ هەڕەشەکردن یان هێرشکردنە سەر وڵاتێکی دیکە بەکاربهێنێت.