گەرووی هورموز ناکرێتەوە؛ ئێران و عومان ڕێککەوتن

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر کە بۆ سەرچاوەیەکی ئاگادار، بە پشتبەستن بە دانوستانی چڕ و پڕی تەکنیکی و دیپلۆماسی ئێران و عومان کە دواجار لە سەرەتای مانگی ئەیلولدا ڕێککەوتنی کۆتایی لێکەوتەوە، بڕیارە بەم نزیکانە لێکتێگەیشتنی نێوان تاران و مەسقەت بە ئامادەبوونی وەزیرانی دەرەوەی وڵاتانی کەنداو ڕابگەیەندرێت.

بێگومان ئەم لێکتێگەیشتنە تەنیا لە نێوان ئێران و عوماندایە و وڵاتانی دیکەش تەنیا بۆ ئەوەی لە وردەکارییەکانی ڕێگاکە و ڕێکخستنی هاتوچۆ ئاگادار بکرێنەوە، بەشداری کۆبوونەوەکە دەکەن، بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ ئاماژە بە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بکەن کە ناڕەزایەتیان نییە.

لەم لێکتێگەیشتنەدا ڕێککەوتنێک لە نێوان ئێران و عومان لەسەر وردەکاری و تایبەتمەندییەکانی ڕێگا نوێیەکانی چوونە ژوورەوە و دەرچوون لە گەرووەکە کراوە.

به پێی ئەم تێگەیشتنه ڕێگەی هاتنه ناو کەنداوی فارس به تەواوی له ناو ئاوەکانی خاکی ئێرانه و بەشێک له ڕێگەی دەرچوون له کەنداوی فارسیش له ناو ئاوەکانی خاکی ئێرانه .

هاتوچۆی ئەم ڕێگایە لەژێر ڕێککەوتنەکانی ئێراندا دەبێت و دوای جێبەجێکردنی ڕێگای باشوور کە ئەمریکا پێداگری لەسەر کردنەوەی کردبوو و هۆکاری سەرەکی ئەو گرژییە نوێیە بوو، دادەخرێت.

جگە لە ئێران، عومان و دەوڵەتانی کەناری کەنداوی فارس، عێراقیش لەم کۆبوونەوەیەدا ئامادە دەبێت. بێگومان ئەم وڵاتانە تەنیا لە ئەنجامی دانوستانەکانی ئێران و عومان ئاگادار دەکرێنەوە و بڕیار لەسەر وردەکارییەکانی لێکتێگەیشتن لە کۆبوونەوە تەکنیکییەکانی نێوان ئێران و عومان دراوە.

خاڵێکی گرنگ ئەوەیە کە ئەم تێگەیشتنە بە هیچ شێوەیەک بە مانای کردنەوەی گەرووی هورمز نییە. ئێران ٧ مەرجی بۆ لایەنی ئەمریکی لە ڕێگەی نێوەندگرانەوە بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز ڕاگەیاندووە و تا ئەو ٧ مەرجە کە لە لایەن دەسەڵاتە باڵاکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە پەسەند کراوە، جێبەجێ نەکرێت، گەرووی هورمز دادەخرێت.

بۆیە لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و عومان بە مانای کردنەوەی گەرووی هورمز نییە، بەڵکو بەو مانایەیە کە ئەگەر بڕیار بێت گەرووەکە بکرێتەوە، لەسەر بنەمای ئەم لێکتێگەیشتنە دەکرێتەوە، ئەمەش هەنگاوێکی گەورەیە بۆ مومارەسەکردنی سەروەری ئێران بەسەریدا. کردنەوەی گەرووەکە بە تەواوی پەیوەستە بە هەڵسوکەوتی لایەنی ئەمریکی لە جێبەجێکردنی مەرجەکانی ئێران.