عێراقچی بۆ ئیمارات: دەستتان بوو لە هێرش کردنە سەر ئێران/ واز لە ئەمریکا و ئیسرائیل بێنن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عێراقچی لە کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی بریکس وتی: نوێنەری ئیمارات باس لە یاسا نێودەوڵەتییەکان دەکات، بەڵام تکایە پێم بڵێن کام بەشی یاسای نێودەوڵەتی ڕێگەت پێدەدات پشتگیری لە کردەوەیەکی دەستدرێژیکردن بکەیت بەبێ هیچ هۆکارێک و بەبێ هاندانی پێشوەختە؟ هەمووان دەزانن کە ئێمە لە ناوەڕاستی دانوستانەکاندا بووین کاتێک ئەمریکییەکان و ئیسرائیلییەکان بڕیاریاندا هێرش بکەنە سەرمان و سەرمان سوڕما کە براکانمان لە ئیمارات بڕیاریاندا چالاکانە بچنە پاڵ دەستدرێژکارانەوە.

بەرپرسی دەزگای دیپلۆماسی ئێران بیری هێنایەوە: لەگەڵ ئەوەشدا هێرشمان نەکردە سەر ئیمارات. ئێمە تەنیا بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا و دامەزراوە سەربازییەکانی ئەمریکامان لە ئیمارات کردە ئامانج.

وتیشی: دامەزراوەکان کە بەداخەوە لەسەر خاکی ئیمارات هەڵکەوتوون، و هێزەکانی ئەمریکا و سیستەمی بەرگری ئەمریکامان کردە ئامانج و تا زیاتر هێرشیان کردە سەرمان، زیاتر بەرگریمان لە خۆمان دەکرد.

هەروەها وتی: پێموانییە براکانمان لە ئیمارات چاوەڕێی ئەوە بوون تەنها بێدەنگ بین کاتێک ئەمریکا و ئیسرائیل هێرش دەکەنە سەرمان و ئیمارات پشتگیریان دەکات.

عێراقچی زیاتر وتی: "من ئامۆژگاری هاوڕێکانم لە ئیمارات دەکەم، وەک برایەک، کە بینییان بوونی سەرباز و بنکەی سەربازیی ئەمریکی لە خاکی ئەواندا ئاسایشیان بۆ دابین نەکردووە، هاوپەیمانییەکەتان لەگەڵ ئیسرائیلییەکانیش ئێوەی نەپاراست، بۆیە ئامۆژگاریتان دەکەم سەرلەنوێ بە شێوازی بیرکردنەوەی خۆتاندا بچنەوە".