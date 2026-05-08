  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ١٨ ٢٠:١٧

حزبوڵا ناوەندیی فەرماندەیی ئیسڕائیلی تێکشکاند

لە کاردانەوە بە پێشێلکردنی ئاگربەست لەلایەن ڕژێمی زایۆنیستی، حزبوڵا بە فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی تەقینەوە ناوەندی فەرماندەیی داگیرکاری لە شارۆچکەی ئەلبەیادە کردە ئامانج.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر ، وەڵامدانەوەی یەکلاکەرەوەی حیزبوڵڵا بۆ پێشێلکردنی ئاگربەست و کردەوەی شەڕانگێزانەی ڕژێمی زایۆنی لە باشووری لوبنان ئەمڕۆ هەینی بە هێزەوە درێژەی هەبوو.

حزبوڵا سەبارەت بە ئۆپەراسیۆنەکانی ئەمڕۆ دەڵێت: بە مەبەستی بەرگریکردن لە لوبنان و گەلەکەی و لە کاردانەوە بە پێشێلکردنی ئاگربەست لەلایەن دوژمنی ئیسرائیل و ئەو هێرشانەی کە گوندەکانی باشووری لوبنانیان کردە ئامانج و لە ئەنجامدا ژمارەیەک هاووڵاتی مەدەنی شەهید و برینداری لێکەوتەوە، چەکدارانی بەرخۆدانی ئیسلامی ناوەندێکی فەرماندەیی سوپای داگیرکەریان لە شارۆچکەی ئەلبەیادە بە بۆمبڕێژکراو کردە ئامانج.

هەروەها شەڕڤانانی حزبوڵا کاتژمێر ١٥:١٠ موشەکیان ئاراستەی ناوەندی کۆبوونەوەی ئۆتۆمبێلەکانی سوپای ئیسرائیل کرد لە شارۆچکەی ڕەشەف.

هەروەها کاتژمێر ١٣:١٥ خولەکی پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ، حزبوڵا ڕاستەوخۆ یەکەیەکی هێزەکانی دوژمنی لەسەر ڕێگای "ئەلبەیادە-بەیوت السیاد" کردە ئامانج بە بۆمب کە لە فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانەوە تەقێندرابوون.

لە ئۆپەراسیۆنێکی دیکەدا ژمارەیەک سەربازی زایۆنیستی بە فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی تەقینەوە لە نێوان شارۆچکەکانی "ئەدەشیت ئەلقسەیر" و "دێر سیریان" لە باشووری لوبنان کرانە ئامانج و زیانی گیانی و ماددی لێکەوتەوە.

هەروەها چەکدارانی بەرخۆدانی ئیسلامی ڕاستەوخۆ ئۆتۆمبێلێکی سەربازی سوپای داگیرکەریان کردە ئامانج لە ناوچەی "خەلات الرج" لە شارۆچکەی دێر سیریان کاتژمێر ٠٩:٣٠ی سەرلەبەیانی.

