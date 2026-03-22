  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خاکەلێوە ٢ ١٨:٤٧

هێرش بکرێتە سەر ژێرخانەکانی ئێران چ دەبێت؟

وتەبێژی بڕیارگەی ناوەندی خاتەمولئەنبیا ڕایگەیاند: چەندین جار وتوومانە کە گەرووی هورموز تەنیا بەڕووی دوژمنەکانماندا داخراوە و بۆ هەمووان بەستراو نییە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەگەر هێرش بکرێتە سەرمان گەرووی هورموز دادەخرێت تا سەرجەم هێزە کاول بووەکانمان دووبارە نۆژەن دەکرێتەوە ئەم گەرووە ناکرێتەوە.

هەموو هێزەکانی کارەبا، ژێرخانەکانی وزە و تەکنۆلۆژیای زانیاری ICTی ڕژێمی زایۆنی بە بەرفراوانی دەکرێتە ئامانج.

هەموو کۆمپانیاکانی هاوشێوە لە ناوچە کە ئەمریکا پشکی تێدا هەیە بە تەاوەتی کاول دەکرێت.

هێزگەکانی کارەبای وڵاتانی ناوچەکە بنکەی ئەمریکایان تێدایە دەبنە ئامانجی رەوا.

ئێمە دەستپێکەری شەڕ نابین بەڵام هێرش بکرێتە سەرمان لە هیچ شتێک سڵ ناکەین.

News ID 58967

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت