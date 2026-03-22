هێرش بکرێتە سەر ژێرخانەکانی ئێران چ دەبێت؟

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەگەر هێرش بکرێتە سەرمان گەرووی هورموز دادەخرێت تا سەرجەم هێزە کاول بووەکانمان دووبارە نۆژەن دەکرێتەوە ئەم گەرووە ناکرێتەوە.
هەموو هێزەکانی کارەبا، ژێرخانەکانی وزە و تەکنۆلۆژیای زانیاری ICTی ڕژێمی زایۆنی بە بەرفراوانی دەکرێتە ئامانج.
هەموو کۆمپانیاکانی هاوشێوە لە ناوچە کە ئەمریکا پشکی تێدا هەیە بە تەاوەتی کاول دەکرێت.
هێزگەکانی کارەبای وڵاتانی ناوچەکە بنکەی ئەمریکایان تێدایە دەبنە ئامانجی رەوا.
ئێمە دەستپێکەری شەڕ نابین بەڵام هێرش بکرێتە سەرمان لە هیچ شتێک سڵ ناکەین.
