  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٤ ١١:٠١

سپای پاسداران: ئەگەر نتانیاهۆ زیندوو بێت، هەوڵ بۆ تۆپاندنی درێژەی دەبێت

پێوەندیە گشتییەکانی سپای پاسداران ڕایگەیاند: ئەگەر سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین نتانیاهۆ زیندوو بێت،هەوڵەکانمان بۆ  تۆپاندنی ناوبراو درێژەی دەبێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پێوەندیە گشتیەکانی سپای پاسداران ڕایگەیاند: لە یەکەم ڕۆژی تۆڵە کردنەوەی خوێنی کرێکارانی شەهیدی شارۆچکە پیشەییەکانی ئێران، لە ئیسرائیل و سێ بنکەی ئەمریکی لە ناوچەکە بە ئۆپراسیۆنی تێکەڵی سپای پاسداران لە شەپۆلی پەنجا و دووهەمی ئۆپراسیۆنی بەڵێنی ڕاستی 4 بە ڕەمزی پیرۆزی " یا زەینەبی کوبرا " بە هێز و گوڕەوە لەناو چوون.
لە ئەو ئۆپراسیۆنەدا هێرش کرایە سەر بەشە پیشەییەکانی تەلئەڤیڤ و بەشی پیشەیی و ناوەندی کۆبوونەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سێ بنکەی ئاسمانی هەریر لە هەولێر و بنکەکانی عەلی سالم و عەفریجانیش بە مووشەک و درۆنی بەهێزی ئێرانی لەناوچوون.

News ID 58891

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت