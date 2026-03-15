سپای پاسداران: ئەگەر نتانیاهۆ زیندوو بێت، هەوڵ بۆ تۆپاندنی درێژەی دەبێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پێوەندیە گشتیەکانی سپای پاسداران ڕایگەیاند: لە یەکەم ڕۆژی تۆڵە کردنەوەی خوێنی کرێکارانی شەهیدی شارۆچکە پیشەییەکانی ئێران، لە ئیسرائیل و سێ بنکەی ئەمریکی لە ناوچەکە بە ئۆپراسیۆنی تێکەڵی سپای پاسداران لە شەپۆلی پەنجا و دووهەمی ئۆپراسیۆنی بەڵێنی ڕاستی 4 بە ڕەمزی پیرۆزی " یا زەینەبی کوبرا " بە هێز و گوڕەوە لەناو چوون.

لە ئەو ئۆپراسیۆنەدا هێرش کرایە سەر بەشە پیشەییەکانی تەلئەڤیڤ و بەشی پیشەیی و ناوەندی کۆبوونەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سێ بنکەی ئاسمانی هەریر لە هەولێر و بنکەکانی عەلی سالم و عەفریجانیش بە مووشەک و درۆنی بەهێزی ئێرانی لەناوچوون.