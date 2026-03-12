بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا وێڕای کاردانەوە نیشاندان بە هەنگاوەکان بۆ تۆکمەی باڵی جودایی‌خواز و دژایەتیی ئەنقەرە لەگەڵ هەر جۆرە ئاژاوەیەکی ئیتنیکی یان مەزهەبی، ڕایگەیاند: تورکیا لە نزیکەوە گۆڕانکارییەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوین و ناوچەی لە ژێر چاودێریدایە و هەموو هەروڵی خۆی خستۆتە گەڕ بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ و ناکۆکییەکان.

ڕاشیگەیاند: ئەگەری ئەوە هەیە نتانیاهۆ کۆمەڵکوژییەکی دیکە وەڕێ بخات کە ئەوە جێی نیگەرانییە و هەر ئێستا بە بیانووی بەرەنگاربوونەوەی حزبوڵڵا شەڕی گواستۆتەوە بۆ لوبنان.