  ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢١ ٢٣:٤٠

کاردانەوەی لاریجانی بە هەڕەشەی ترامپ بۆ بوردومانی کارەبای ئێران

کاردانەوەی لاریجانی بە هەڕەشەی ترامپ بۆ بوردومانی کارەبای ئێران

سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران لە کاردانەوە بە هەڕەشەی ترامپ بۆ کردنە ئامانجی کارەبای ئێران، ڕایگەیاند: ئەو کارە بکەی لە ماوەی نیو ساعەتدا هەموو ناوچەکە دەکوژێتەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوای ئەوەی ترامپ هەڕەشەی کرد کە دەیەوێ کارەبای ئێران بکاتە ئامانج، عەلی لاریجانی، سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران، نووسی: ئەو کارە بکەی لە ماوەی نیو ساعەتدا هەموو ناوچەکە دەکوژێتەوە و هاوکات تاریکی بۆ ڕاوی سەربازانی هەڵاتووی ئەمریکا لە ناوچەدا دەرفەتێکی لەبارمان بۆ دەڕەخسێنێت.

