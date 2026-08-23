قائانی: بەرەی بەرخۆدان وڵامی یەکلایی بە سەرکێشی دوژمن دەداتەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی فەیلەقی قودسی سپای پاسداران، بە ئاماژەدان بە پێشهاتەکانی ئەم دواییەی فەلەستینی داگیرکراو، ڕایگەیاند: دۆزی فەلەستین، لە دەریاوە تا ڕووبار، ئەمڕۆ لە هەموو کاتێک زیندووتر و چالاکتر و بەدیهاتووترە و ئەمەش ڕاستییەکە کە دوژمنانی تووشی کێشە کردووە.

ناوبراو بە ئاماژە بەوەی کە زایۆنیستەکان بە بەرفراوانکردنی نیشتەجێبوون و چڕکردنەوەی تاوانەکانیان لە کەرتی ڕۆژئاوا و غەززە هەوڵی ڕزگاربوون لە قەیرانێکی قووڵی ناوخۆیی دەدەن، زیادی کرد: بەم کردەوانە نەک هەر ناتوانن شکستی ستراتیژی و مەیدانی خۆیان لە دوای ٧ی ئۆکتۆبەری ٢٠٢٣ەوە بشارنەوە، بەڵکوو ئاماژەن بۆ پاسیڤیەتی ڕژێمی زایۆنیستی و چەقبەستوویی سەرتاسەری سەربازی، ئەمنی، سیاسی و کۆمەڵایەتی لە ناوچە داگیرکراوەکاندا.

فەرماندەی سوپای قودس جەختی لەوە کردەوە: فەلەستین ئایدیاڵێکی زیندوو و بەردەوام و نەگۆڕە کە بەردەوام دەبێت، پشت بە بەڵێنی ئیلاهی و بەرخۆدانی جەماوەری دەبەستێت، تا سەرکەوتنی تەواوەتی حەقیقەت بەسەر درۆدا بەدەست دێت و هیچ پیلان و تاوانێک توانای کوژاندنەوەی ئەم ئاگرە گەشاوەی نییە.

لە کۆتاییدا قائانی ئاماژەی بەوەدا: میحوەری بەرخۆدان بە وریایەکی تەواوەوە چاودێری هاوکێشەکانی سەر مەیدان دەکات، و لە کاتی خۆیدا وەڵامێکی چەقێنەر دەدرێتەوە بە هەر سەرکێشییەکی دوژمن.