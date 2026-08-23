  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١ ١١:٢١

عاسم مونیر سەردانی تاران دەکات

عاسم مونیر سەردانی تاران دەکات

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران سەردانی فەرماندەی سوپای پاکستانی بۆ تاران ڕاگەیاند.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە وتووێژ لەگەڵ ڕۆژنامەنووسان ڕایگەیاند کە سەردانی عاسم مونیر فەرماندەی سوپای پاکستان بۆ تاران ڕاگەیەندراوە.

بە وتەی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە، فیڵد مارشال عاسیم مونیر سبەی دووشەممە بە سەرۆکایەتی شاندێکی فەرمی سەفەری تاران دەکات.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند: ئەم سەردانە هاوپەیوەندە لەگەڵ بەهێزکردنی هاوکاری دوو قۆڵی ئێران و پاکستان و درێژەدان بە هەوڵەکانی پاکستان بۆ یارمەتیدانی بەهێزکردنی ئاشتی و ئاسایش لە ناوچەکەدا.

لەم سەردانەدا عاسم مونیر لەگەڵ بەرپرسانی باڵای وڵاتەکەمان کۆدەبێتەوە و گفتوگۆ دەکات.

News ID 60251

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