مەزڵۆم کوبانی ڕوونی دەکاتەوە؛ هەسەدە چی بەسەر دێت؟

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەزلوم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی هەسەدە، بە ڕاگەیاندنی ئەوەی کە پڕۆسەی تێکەڵکردنی ئەم هێزە لە سوپای سوریادا چووەتە قۆناغی کۆتایی خۆیەوە، جەختی لەوە کردەوە کە ئەم پرۆسەیە بە مانای هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی هەسەدە نییە و هێزە کوردییەکان لە سوپای سووریادا لە شێوەی لیوای دیاریکراو بە پێکهاتە و فەرماندەیی کوردییەوە چالاکی دەکەن.

هەروەها ڕێککەوتننامەی 29ی ژانویەی بەدەر لە هەموو داواکارییەکانی کورد به هەنگاوێک بۆ داننان به جێگەی خۆیان له پێکهاتەی حکومەتی سووریا و به بنەمایەک بۆ چەسپاندنی مافەکانی کورد وەسف کرد.