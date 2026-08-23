عێراقچی بۆ ئەمریکا: تەنیا ڕێگا ڕێزگرتن لە گەلی ئێرانە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەراوێزی ڕێوڕەسمی نوێکردنەوەی پەیمان لەگەڵ ئایدیاڵەکانی دامەزرێنەری گەورەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە مەزارگەی ئیمام خومەینی (ر.ع) ڕایگەیاند: ئەو ئۆپەراسیۆنە ئابوورییەی کە ترامپ بانگەشەی بۆ دەکات سیناریۆیەکی دووپاتە و هەمان چەوساندنەوەی بەردەوامە لە سیاسەتەکانی ئەمریکادا. وتیشی، بە جۆرێک فیلمێکی دووبارەبووەوەیە کە چەندین جار سەیریمان کردووە و دەزانین چۆن ڕووبەڕووی ببینەوە و مامەڵەی لەگەڵ بکەین.

لە درێژەی قسەکانیدا: ئەوەی کە ئەوان لە ئۆپەراسیۆنی سەربازییەوە گەڕاونەتەوە بۆ هەمان پلانە کۆنەکان و ئێمە ئەم کارە دەکەین و ئەوە نیشان دەدات کە ئەوان بێ ئومێد بوون.

زیادیشی کرد: بەرامبەر نەتەوەی گەورەی ئێران هیچ بژاردەیەکیان له مێشکدا نییه و بەردەوام پلانی دووباره دێنه ئاراوه .

جەختیشی کرد: پێویستە بزانن هیچ ڕێگایەکی دیکە نییە جگە لە قسەکردن بە ڕێزەوە لەگەڵ خەڵکی ئێران و دۆزینەوەی چارەسەر لە سەر بنەمای دادپەروەری و شەرەف.