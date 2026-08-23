وەزارەتی بەرگری ئێران: ئێمە خۆمان بۆ هەڕەشەکانی ٥٠ ساڵی داهاتوو ئامادە دەکەین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار مەجید ئیبن ڕەزا لە ڕوونکردنەوەی شێوازی ئۆپەراسیۆنی دوژمن لە شەڕی ئەم دواییەدا ڕایگەیاند: دوژمن بە نەخشێکی تێکەڵاو و بە کەڵک وەرگرتن لە کەرەستەی ئەلیکترۆنی و کەرەستەی سەربازی و هێزی بە وەکالەت و دژە شۆڕشەکان هاتە ناو مەیدان و هەموو تواناکانی خۆی بەکار هێنا؛ بە شێوەیەک کە بۆ یەکەمجار هەندێک چەک بەکارهێنران و تەنانەت هەندێک بۆمبیش بە تایبەتی بۆ بەکارهێنان لە دژی ئێران دروستکران.

بە ئاماژەدان بەوەی کە شەڕی ئەم دواییە یەکێک بووە لە جەنگە بێ وێنەکانی مێژوو لە ڕووی جۆراوجۆرەوە، زیادی کرد: ئەم شەڕە یەکەم شەڕی مووشەکی بەرفراوان بوو، یەکەم جەنگی بەرفراوانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بوو، زۆرترین قەبارەی ئۆپەراسیۆنی ئاسمانی هەبوو، هەروەها یەکێک بوو لە یەکەم جەنگەکان لە ڕووی بەکارهێنانی بەرفراوانی تەکنەلۆژیای بەرگری جۆراوجۆرەوە، هەروەها بە یەکێک لە ئاڵۆزترین ئۆپەراسیۆنە ناهاوسەنگەکان دادەنرا.

سەردار ئیبن ڕەزا بە ئاماژەدان بە هەڕەشەکانی بەردەم وڵات وتی: ئێمە خۆمان بۆ هەڕەشەکانی ٥٠ ساڵی داهاتوو ئامادە دەکەین.

وەزارەتی بەرگری بە پشتبەستن بە بەڕێوەبەرانی بەتوانا و کارمەندانی پاڵنەر و نوخبەی پسپۆڕ، توێژینەوەکانی داهاتووی خستۆتە بەرنامەی کار و لەسەر بنەمای ئەم توێژینەوەیانە ڕێگای پێشەوەی داڕشتووە.