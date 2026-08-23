باڵوێزی ئێران لە مۆسکۆ زانیاری سامناک لە بارەی سەربازانی ئەمریکا بڵاو دەکاتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کازم جەلالی باڵوێزی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە مۆسکۆ، لە وتووێژێکدا لەگەڵ ڕێکخراوی ڕیا نۆڤۆستی، دۆخی مۆڕاڵی هێزە نیزامییەکانی ئەمریکای بە نالەبەر وەسف کرد.

لەم وتووێژەدا باڵوێزی ئێران وتی: باس لەوە دەکرێت کە دۆخی ژێرخانی ئابووری، خۆراک، پێداویستی و ورەی هێزەکانی ئەمریکا ئەوەندە ترسناکە کە جگە لە خۆکوشتن، ژمارەیەک کەسیش لە پێکدادانی جەماوەریدا گیانیان لەدەستداوە.

کازم جەلالی زیادی کرد: هەرچەندە پنتاگۆن و بەرپرسانی ئەمریکا ئەمە پشتڕاست ناکەنەوە، بەڵام هیچ گومانێک لە دۆخی ناتەواوی کەرەستە و هێزەکاندا نییە.

لە ڕوانگەی ئەوەوە ئەم دۆخە دەرئەنجامی حیساباتی هەڵە و حیساباتی هەڵەی ستراتیجی کاربەدەستانی ئەمریکا سەبارەت بە توانای خۆڕاگری گەلی ئێرانە.

شایانی باسە کە لە (٩ی ئازاری ١٤٠٤)، ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی هێرشی نایاسایییان لەدژی ئامانجی نێوخۆی ئێران دەستپێکرد، کە لە لایەنی ئێرانەوە تۆڵەیان لێ سەندرایەوە.

لە ناوەڕاستی مانگی حوزەیران، تاران و واشنتۆن یاداشتێکی لێکتێگەیشتنیان واژۆ کرد کە بە یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد ناسراوە بۆ وەستاندنی شەڕەکان، بەڵام چەندین جار لەلایەن واشنتۆنەوە پێشێلکرا و بۆ جیهانی سەلماند کە واشنتۆن هەرگیز داوای دانوستان و ڕاوێژی نەکردووە.