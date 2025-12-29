سەفەری مەزلووم کۆبانی بۆ دیمەشق دوا خرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ناوەندی میدیایی هەسەدە بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک، لە دواخرانی سەفەری مەزلووم کۆبانی ەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) کە بڕیار بوو ئەوڕۆ 29ی سیسامبێر وێڕای وەفدی دانوستانکاری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا سەردانی دیمەشق بکات، هەواڵی دا.

لەو ڕاگەیێندراوەدا هاتووە کە سەفەری کۆبانی بە هۆی گرفتی لۆجێستیکی و تەکنیکی بووە و ئەم دواکەوتنە هیچ کاریگەرییەکی لەسەر ڕێککەوتنەکان و ئامانجەکان نێوان هەسەدە و دیمەشق نابێت و لە داهاتوویەکی نزیکدا بە هاوڕایی لایەنە هاوپەیوەندەکان کاتێکی نوێ بۆ دیدارەکان دیاری دەکرێت.