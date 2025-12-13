  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
پەیامی سەرکۆنسولی ئێران بۆ بەرهەم ساڵح

سەرکۆنسولی ئێران هەڵبژاردرانی دوکتۆر بەرهەم ساڵح بۆ سەرۆکایەتی کۆمیساریای باڵای پەنابەرانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانی پیرۆزبایی کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرامەرز ئەسەدی لە پەیامێکدا، وێڕای پیرۆزبایی بە دوکتۆر بەرهەم ساڵح، سەرۆک کۆماری پێشووی عێراق، ڕایگەیاند: هەڵبژاردرانی شیاوی بەڕێزتان بۆ سەرۆکایەتی کۆمیساریای باڵای پەنابەرانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان نیشاندەری ئاستی باڵای لێهاتوویی زانستی و ئەزموونی بەڕێوەبەریی بەنرخی بەڕیزتانە.

ڕاشیگەیاند: هیوادارم هەر وەک ڕابردوو، لەو بەرپرسایەتییەشدا سەرکەوتوو و سەربەرز بن.

شایانی باسە، دوکتۆر بەرهەم ساڵح لەمدواییەدا بۆ سەرۆکایەتی کۆمیساریای باڵای پەنابەرانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان هەڵبژاردرا کە بە دووەمین پۆستی گرینگ لە پێکهاتەی ئەو ڕێکخراوە دێتە ئەژمار و بۆ دووەم جارە کەسێک لە ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوین، بۆ ئەو پۆستە دیاری کراوە.

