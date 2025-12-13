چەند سەربازی ئەمریکا ئەمڕۆ لە سووریا کوژران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پنتاگۆن ئەمشەو لە ڕاگەیەندراوێكدا، کوژرانی دوو سەربازی ئەمریکی و وەرگێڕێکی وڵاتەكەی لە هێرشەکەی تەدموردا لە سووریا ڕاگەیاند و دەشڵێت، "هێرشەکە لە میانی کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و داعش ڕوویداوە و سێ سەربازی دیکەش برینداربوون".
لەلایەكی دیكەوە دوو بەرپرسی سووری بە ئاژانسی ڕۆیتەرزیان ڕاگەیاند، ڕۆژی شەممە کاروانێکی هێزە سەربازییەکانی سووریا و هێزێکی ئەمریکی لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش، لە کاتی ئەنجامدانی دەوریەدا لە شاری تەدمور لە ناوەڕاستی سووریا هێرشیان كراوەتەسەر و بریندار هەیە.
