  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ١٩ ١٩:٢٧

سی تایبەتمەندییەکان"ی سەریعولقەڵەم کرایە کوردی

سی تایبەتمەندییەکان"ی سەریعولقەڵەم کرایە کوردی

کتێبی "سی تایبەتمەندییەکان" لە نووسینی دوکتۆر مەحموود سەریعولقەڵەم، بە وەرگێڕانی کاروان کەریمخان بۆ سەر زمانی کوردی، لە لایەن کۆمەڵگەی فەرهەنگیی ئەحمەدی خانی لە هەولێر، چاپ و بڵاو کرایەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کتێبی "سی تایبەتمەندییەکان؛ گەشەی تاک، بەڕێوەبردنی کۆمەڵایەتی و بنەماکانی حوکمڕانی" لە نووسینی دوکتۆر مەحموود سەریعولقەڵەم، مامۆستا و توێژەری ئێرانی، لە لایەن کاروان کەریمخان وەرگێڕدرایە سەر زمانی کوردی.

نووسەر لە پێشەکیی کتێبەکەدا بە ئاماژە بە گرنگی هزر و فێرکاریی بۆ تاک و کۆمەڵگە، بۆ نەوەی ئێستا و داهاتوو لە پێناو دامەزراندنی بەردی بناغەی پەرەسەندنی فەرهەنگی کۆمەڵایەتی، دەڵێ: خوێندنەوەی ئەم کتێبە، بۆ ئەو کەسانەی بیر لە پەرەسەندنی تاک و پێداچوونەوە بە ڕەفتارەکان و باشترکردنی مامەڵە کۆمەڵایەتییەکان و قووڵبوونەوە لە پایەکانی حوکمڕانی دەکەنەوە، بەسوودە.

News ID 57512

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت