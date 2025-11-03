ئەمریکا و تلاڤیڤ دژی حەشدی شەعبی پیلانی نوێ دەگێڕێ

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المعلومه"، موختار مووسەوی پەرلەمانتاری عێراقی، جەختی کرد: ئەمریکا و هەندێک لەو وڵاتانەی بەدوای ئاسایی‌کردنەوەی پەیوەندییەکانیان لەگەڵ ڕژیمی زایۆنین، خەریکی پیلان‌داڕشتن بۆ لاوازکردنی هێزەکانی حەشدی شەعبی لە عێراقن.

ناوبراو بە ئاماژە بە ناڕەزایەتیی هەندێک لەو وڵاتانە لە ڕۆڵ‌گێڕان و دەسکەوتە مەزنەکانی حەشدی شەعبی لە شەڕ دژی داعش، ڕاشیگەیاند: ئەو گوشارانە بە ئامانجی دەستێوەردان لە بواری ئەمنیی عێراق بۆ دەستەبەرکردنی بەرژەوەندیی وڵاتانی دەرەوەیی و لە دژی حەشدی شەعبی ئەنجام دەدرێت.