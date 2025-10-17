کتێبی لەش وتە چاپ کرا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کتێبی لەش وتە (فەنوفوونی وتاربێژی و زمانی جەستە) بەرهەمی نوێی عەلی سوهرابی نووسەر و توێژەری بە ئەزموون، ناسراو بە"هەڵوێست"هاتە نێو کتێبخانەی کوردییەوە.

پێشتر کتێبی"جنبەهای نمایشی تاریخ بیهقی" مان لەم نووسەرو چالاکە فەرهەنگییە خوێندوەتەوە.

عەلی سوهرابی جگە لە چالاکیی هونەری و ڕۆژنامەوانی دوو کتێب و بەرهەمی دەنگیی بە نێوی "زمان و وێژەی کوردی- تایبەت بە قوتابیانی قۆناغی دواناوەندی کوردستان-"و "هەڵۆ - خوێندنەوەی شیعری شاعیرانی کورد-"ی بە ئەنجام گەیاندووە و نڤیسیاریی چەند کتێبی وەک،"وقایع کردستان" ، "دستورتحلیلی زبان فارسی"و "کۆی بەرهەمەکانی میرزاشەفیع کولیایی" لە2بەرگدا پێشکەش بە کۆمەڵگای ئەدەبی کردووە.



وتاربێژی یان فەنی بەیان لەخۆیدا جۆرێ مەهارەتە و پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە زمانناسی،دەروونناسی،کۆمەڵناسی،پەیوەندییە کەلامی و ناکەلامییەکان و هونەرە شانۆییەکانەوە هەیە.

هەروەها زمانی جەستەش تێکەڵێکە لە دەمارناسی ،مرۆڤناسی وشانۆ و دەورگێڕی و هتد. هەربۆیە بابەتی ئەم کتێبە ژانرێکی ئەستەم و نێوان ڕشتەیی و چەند ڕەهەندییە.

"لەش وتە"دەستەواژەیەکی لێکدراو و نوێ و داتاشراوی نووسەرە، کە لەزمانی فارسیدا دەبێتە"تَن کلام" و هاوسەنگی "body Talk"ی ئینگلیسییە.

ئەم کتێبە بە کواڵیتیەکی باش لە بڵاوگەی ژیار لە شاری سنە لەقەبارەی ڕوقعی و بە بەرگی uv مات و برقۆک لە124 لاپەڕەدا دوو ڕەنگ و پرۆفیشناڵ لەچاپ دراوە. نووسەر بەزیرەکی، وێنەگەلێک بە جل و بەرگی کوردییەوە بەکار دەهێنێت کە ئاستی تێگەیشتنی بەردەنگ لە بابەتەکان زیاتر دەکات. نڤیسیاریی کتێبەکە لە ئەستۆی دوکتۆرعەلی ئەشرافی بووە و پەڕڕازێن و دیزاینێری کارەکە ئاری عەبدی و فتۆگرافێریشی هونەرمەند ئەسەد سەیدیە.

ئەم کتێبە ناوازە بۆ یەکەم جارە کە بەزمانی پێوەری کوردی لە ئێراندا بەچاپ دەگات.پێشتر ئەم بابەتە بە زمانگەلی ئینگلیزی و فارسی کرابوو بەڵام بەکوردی نا.

"لەش وتە" لە دوو پاژ - یەکەم، وتاربێژی و دووەم، زمانی جەستە - پێکهاتووە. نووسەر، لایەنی فێرکاریی فەنوفوونی وتاربێژی و زمانی جەستەی کردووەتە ئامانج.

ئەم پەرتووکە بەرهەمی پتر لە 15 ساڵ ئەزموونی پێشکەشکاری و شانۆکاری و وانە وتنەوە و توێژینەوەی نووسەرە لەم بوارەدا .

لە هۆکارە تایبەتەکانی نووسینی ئەم کتێبە دەتوانین بەم خاڵانە ئاماژە بکەین:

-پاراستن و گەشەی زمانی کوردی لە بواری زانستی و فێرکاری.

-فێربوونی وتاربێژی و بەکارهێنانی بە زمانی دایکی.

-ئاشنا کردنی بەردەنگ لەگەڵ زمانی جەستەی کوردان .

-دروستکردنی ناوەڕۆکی خۆجێیی.

-دابینکردنی سەرچاوەی فێرکاری بۆ زانکۆ و ڕاهێنەرانی کورد.

کتێبی"لەش وتە" لە زۆر بواردا بەسوودەو بەکاردێت.وەک:

-سیاسەت(وتاربێژی لە پەڕلەمان و کۆبوونەوەکان)

-بازرگانی(گفتوگۆ و ڕاگەیاندن لە کۆمپانیاکان و کۆنفڕانسەکان)

-فێرکاری(مامۆستا و ڕاهێنەران لە قوتابخانە و زانکۆ)

-پێشکەشکاری(بۆ ڕادیۆ و تەلەڤزیۆن ) و...

فێربوونی ئەم تایبەتمەندیانە بە زمانی کوردی، دەتوانێت قسەی وتاربێژانی کورد کاریگەرتر بکات.هەروەها چونکە پەیوەندییە کەلامی و ناکەلامییەکان،مژارێکی بنچینەیی لە تایبەتمەندییەکانی تاک و کۆمەڵگایە،کەواتە لە ڕووی زانستی و فەرهەنگی و کارو کاسبیشەوە، پێویستە سەرچاوەیەکی فێرکاری بۆ خوێندکاران و هۆگرانی وتاربێژی دروست بکرێت، تا دەس بۆ ئەم و ئەو درێژ نەکەینەوە.

نووسەر جگە لە زمانی جەستەی میللەتانی جیهان ، دەپەرژێتە سەر تایبەتمەندییەکانی زمانی جەستەی کوردانیش.

بە کوردی وبەکورتی بڵێین،بەخوێندنەوەی کتێبی"لەش وتە"؛

-وتاربێژیتان کاریگەرتر دەبێت.

-پەیوەندییە کۆمەڵایەتی و فەرهەنگییەکانتان بە هێزتر و پتەوتر دەبێت.

-متمانە بە خۆتان ڕوو لە زیادتر بوون دەکات.

-دڵەڕاوکێی قسەکردنتان لە کۆبوونەوەکاندا لە بەین دەچێت.

-نهێنییەکانی زمانی جەستەتان بۆ ڕوونتر دەبێتەوە و

-لەگەڵ شێوەکانی وتاربێژی و زمانی جەستە ئاشناتر دەبن .