کارگەی پاراستنی زمانی کوردی لە وانی تورکیا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە مێزۆپۆتامیا، کارگەی "ستراتژی و سیاسەتگەلی بەرگری لە زمانی کوردی" بە هەوڵی هەموو پلاتفۆڕمە دیموکراتیکەکان(DEKUP)، ئەنجومەن و دامودەگا زمانییەکان و بە دروشمی "خەبات و کار بۆ زمانی کوردی" و "پێگەی فەرمی بۆ پەروەردە بە زمانی کوردی" لە هۆڵی چراخانی شاری وان، چالاکییەکانی دەست پێکرد.

شایانی باسە، ئەم کارەگەیە بۆ ماوەی دوو ڕۆژە بەردەوامە و بڕیارە لەو ماوەدا چوار لیژنە، ڕاپۆرت و پلانەکانی خۆیان ئاراستە بکەن و یەکەمین لیژنە دەسپێکی ئەم پرۆگرامە بە دامودەزگا زمانییەکان تەرخان درا.