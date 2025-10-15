  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٢٣ ٢١:٢٧

کارگەی پاراستنی زمانی کوردی لە وانی تورکیا

کارگەی پاراستنی زمانی کوردی لە وانی تورکیا

کارگەی "ستراتژی و سیاسەتگەلی بەرگری لە زمانی کوردی" بە بەشداریی دامودەزگا مەدەنییەکان و بە دروشمیت پێویستیی بەفەرمی‌ناسرانی زمانی کورد و پەروەردەی زمانی دایکی لە شاری وانی تورکیا چالاکییەکانی دەست پێکرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە مێزۆپۆتامیا، کارگەی "ستراتژی و سیاسەتگەلی بەرگری لە زمانی کوردی" بە هەوڵی هەموو پلاتفۆڕمە دیموکراتیکەکان(DEKUP)، ئەنجومەن و دامودەگا زمانییەکان و بە دروشمی "خەبات و کار بۆ زمانی کوردی" و "پێگەی فەرمی بۆ پەروەردە بە زمانی کوردی" لە هۆڵی چراخانی شاری وان، چالاکییەکانی دەست پێکرد.

شایانی باسە، ئەم کارەگەیە بۆ ماوەی دوو ڕۆژە بەردەوامە و بڕیارە لەو ماوەدا چوار لیژنە، ڕاپۆرت و پلانەکانی خۆیان ئاراستە بکەن و یەکەمین لیژنە دەسپێکی ئەم پرۆگرامە بە دامودەزگا زمانییەکان تەرخان درا.

News ID 57222

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت