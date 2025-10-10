هەڵوێستی ئێران سەبارەت بە پەلاماری سەربازی ئەمریکا بۆ سەر ڤێنزۆئێلا و کارایب

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، کردەوەی گرژی و ناسەقامگیرکەری ئەمریکا لە وڵاتانی کاریب و ئەمریکای لاتین بە تایبەت هەنگاوە سەربازییەکانی ئەم دواییەی دژ بە ڤەنزوێلا بە هەڕەشە بۆ سەر ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکە ناو برد .

هەروەها تاران هۆشداری دا لە دەرئەنجامەکانی تەشەنەسەندنی نایاسایی و یەکلایەنەیی شەڕانگێزانەی ئەمریکا لەسەر ئاشتی جیهانی و سەقامگیری.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ڤەنزوێلا بە ئیدانەکردنی هێرشە سەربازییەکانی ئەمریکا بۆ سەر بەلەمەکانی ماسیگرتن لەم ناوچەیە و هەڕەشەی پەنابردن بۆ هێز لە دژی سەروەری نیشتمانی و یەکپارچەیی خاکی ڤەنزوێلا، ئەم کارانەی بە پێشێلکردنی ڕوونی بنەماکانی میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێسا بنەڕەتییەکانی یاسا نێودەوڵەتییەکان وەسف کرد.

داوای گرنگیدانی خێرای ئەنجومەنی ئاسایش و سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکانی کرد بۆ دۆخی مەترسیدار کە لە ئەنجامی پێداگری ئەمریکا لەسەر دەستوەردانی نایاسایی لە کاروباری ناوخۆیی ڤەنزوێلا وەک دەوڵەتێکی سەربەخۆ کە ئەندامی نەتەوە یەکگرتووەکان دەیکات.