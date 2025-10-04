ئەمینداری حزبوڵا: گەڵاڵەکەی ترامپ بۆ غەزە پیلانێکی ئیسڕائیلیە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمینداری گشتیی حیزبوڵڵای لوبنان درێژەی دا: ئیسرائیل هاوتەریب لەگەڵ پرۆژەی ئیسرائیلی گەورە هەنگاو دەنێت و ئەمریکا بەتەواوی پشتیوانی لێدەکات و هەموو هەنگاوێک بەشێکە لە ئیسرائیلی گەورە.
ڕاشیگەیاند: هەر هەنگاوێک کە وەک بەشێک لە پاشەکشەیەکی دیاریکراو دەبینرێت، پاشەکشەیەکی تاکتیکییە بۆ کۆنتڕۆڵی دۆخەکە بۆ مەبەستی دیاریکراو بۆ دوژمن.
شێخ نەعیم قاسم ڕوونی کردەوە: ئەوەی دوو ساڵە لە غەززە شاهیدی بووین، بەشێکی دانەبڕاوە لە پڕۆژەی ئیسرائیلی گەورە. هەموو شتێک لە ناوچەکەدا بەیەکەوە گرێدراوە. پێویستە هەموومان ڕووبەڕووی ئەم مەترسییە ببینەوە و کەس نەڵێت وڵاتەکەمان لەم شتە بێبەرییە. ئەمڕۆ غەززەیە و بەپێی دیدگای ئیسرائیل هەنگاوی تر لە چەند ڕۆژی داهاتوودا هەڵدەگیرێت.
هەروەها ئاماژەی بە پلانی ترەمپ بۆ غەززە کرد و وتی: ئەم پلانە پڕە لە مەترسی. ئەم پلانە خرایە بەردەم هەندێک وڵاتی عەرەبی، پاشان ترەمپ، لە دیدارێکی لەگەڵ نەتانیاهۆ، هەموارکارییەکانی کرد کە بە تەواوی لەگەڵ داواکارییەکانی ئیسرائیلدا دەگونجێت و هەندێک لە بڕگەکانی گۆڕانکارییان بەسەردا هات بۆ ئەوەی پڕۆژەی ئیسرائیلی گەورە لە ڕێگەی ڕێگەی سیاسییەوە جێبەجێبکرێت، دوای ئەوەی لە ڕێگەی هێرش و کوشتارەوە نەیتوانی ئەو کارە بکات.
