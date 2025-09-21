پیلانی تورکیا بۆ پاکتاو کردنی ڕەگەزی کوردەکان لە سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر چاوەدێری مافی مرۆڤی سووریا لە زمانی سەرچاوە خۆجەییەکانەوە لە حەسەکە ڕاپۆرتی دا کە دەزگای هەواڵگری تورکیا خەریکی هاندانی سەرمایەدانەران بۆ کڕینی خانوو، باخ و زەوینی کشتوکاڵی ئاوارەکان لە شاری سەرێکانی و گوندەکانی دەوروبەری، ناوچەی کانی ئاشتی لە باکووری حەسەکەش لە ساڵی 2019 لە کۆنترۆڵی کوردەکان دەرهێنرا و لەلایەن تورکیا و تیرۆریستەکانی سەر بە ئەو ناوچەوە داگیر کرا.
بە وتەی ئەو سەرچاوەگەلە، ئامانجی سەرەکی ئەنقەرە ڕێگری لە گەڕانەوەی دانیشتووانی سەرەکی شارەکە لە ئەگەری ڕێککەوتن لە نێوان حکومەتی کاتی سووریا و هێزەکانی هەسەدەیە.
دانیشتووان و ئاوارەکانی ناوچەەکە جەختیان کردووە کە هەواڵگری تورکیا داوای لە شارەوانان و گەوەرکانی ئەو ناوچە کردووە کە ڕەوتی کڕین و فرۆشتنی ماڵ و خانووەکان ئاسان بکەنەوە. هەروەها ئیزن دراوەتە دایرەی خۆجەیی سەرێکانی کە بە شێوەی فەرمی ئەو مامەڵەگەلە تۆمار بکەن.
چاوەدێری مافی مرۆڤی سووریا ڕاپۆرتی دا دەزگای هەواڵگری تورکیا بە کڕینی خانوو و زەوینە وەرزێرییەکان لە سەرێکانی هەوڵ دەدات ڕێگری بکات لە گەڕانەوەی ئاوارەکان و بەستێن بۆ گۆڕینی دیمۆگرافیای ئەو ناوچە خۆش دەکات.
