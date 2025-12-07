  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ١٦ ٠٨:٣٨

دوو کتێبی کوردی لە ئیلام ڕوونوێنی کرا

دوو کتێبی کوردی لە ئیلام ڕوونوێنی کرا

دوو کتێە شێعری "مەستەعلیق" و "خەولوان" لە هۆندنەوەی جەلیل سەفەربەیگی لە ڕێوڕەسمێکدا لە شاری ئیلام ڕوونوێنی کران.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ڕێوڕەسمێک بە هەوڵی ئیدارەی کتێبخانە گشتییەکان و حەوزەی هونەریی پارێزگای ئیلام و بە ئامادەبوونی شاعیران و لایەنگرانی ئەدەبی شێعر، دوو کتێبە شێعری "مەستەعلیق"(بە فارسی) و "خەولوان"(بە کوردی) لە هۆندنەوەی جەلیل سەفەربەیگی، ڕۆژی ڕابردوو(شەممە 15ی سەرماوەز) لە هۆڵی کتێبخانەی ناوەندی شاری ئیلام ڕوونوێنی کرا.

لەو ڕێوڕەسمەدا ئەفشین کەریمی، چیگری گەشەی پارێزگاری ئیلام، بێهرووز سپیدنامە و حەبیب بەخشوودە سەبارە بە پێگەی شێعر و تایبەتمەندییە شێعرەکانی ئەو دوو کۆمەڵە وتاریان ئاراستە کرد.

News ID 57806

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت