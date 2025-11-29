تەحریرولشام، لە جەهادگەراییەوە هەتا سێکۆلاریزم؛ گێڕانەوەی کارناسان لە پڕۆژەیەکی ئەمریکا

ئاژانسی هەواڵی مێهر، گرووپی سیاسەت: بابەتی کۆبوونەوەی ئێمە شی کردنەوەی پێکهاتە، چییەتی و بەرچاوگەی داهاتووی گرووپی تەحریرولشام لە سووریایە.



لە هەفتەی دواییدا، تام باراک، نوێنەری تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا، پاگەندەی کردووە کە ئەبوو محەمەد جۆلانی لە ڕابردوودا خاوەن هزری تەکفیری بووە بەڵام ئێستا بووەتە کەسێکی میانڕەو. سەفەری ئەم دواییەی جۆلانی بۆ ئەمریکاش لە ڕوانگەی هەندێک چاوەدێری سیاسیەوە، بەشێک لە پڕۆژەی دووبارە چێ کردنەوەی وێنەی گشتی ناوبراو دێتە ئەژمار.



پڕۆژەیەک کە ئامانجی پێشکەش کردنی کەسایەتیەکی میانەڕەو لە جیاتی ڕابردووی ناوبراو کە کەسایەتیەکی توندڕەوە.

سیمیاری: جۆلانی هیچکات ئیسلامی نەبووە



لە ئەو کۆبوونەوەدا مورتەزا سیمیاری کارناسی باڵای ئاسایشی ناوچەیی ڕایەدەگەیێنێت کە جۆلانی لە بنەڕەتدا لە بنەماڵەیەک بە هزری سێکۆلارەوە لەدایک بووە و خۆشی هەر ئاوەها ڕوانگەیەکی هەیە. ئەمڕۆکە ئەو بووەتە ئامێری دەستی دەزگا ئیتلاعاتی ئەمریکا و ناتۆ و بووەتە کێشەیەکی جیدی بۆ ئاسایشی ناوچەکە. هەروەها دەڵێت کە تەحریرولشام سێ ڕاسپاردەی هەیە: 1. پێشکەشکردنی پێناسەیەکی نوێ لە جەهاد لە ناوچەکە و بەڕێوەبەرایەتی کردنی 2. هەوڵ بۆ بچڕانی هێڵی پێوەندی بەرەی بەرخۆدان و 3. دابینی ئاسایشی ئیسرائیل





حوجەتولئیسلام حەیاتی موقەدەم: تەحریرولشام بەدوای پێکهێنانی حکومەتی سێکۆلار لە سووریایە





ئێمە ئێستا لە حاڵێکدا سەبارەت بە جۆلانی و تەحریرولشام قسە دەکەین کە خودی جۆلانی ڕایگەیاندووە کە هیچ پێوەندیەکی بە ئیخوانولموسلمینەوە نییە . هەروەها وەزیری دەرەوەکەشی ڕاشکاوانە دەڵێت کە کاتێک باس لە ئاسایشەوە دەکەین، مەبەست ئاسایشی دوو قۆڵی سووریا و ئیسرائیلە و جەخت دەکات کە ئێمە هیچ مەترسیەکمان بۆ ئیسرائیل نابێت و ئەوە لە قازانجی ئیسرائیلە.





هەروەها وتیشی کە دەزانین ئەوەی کە جۆلانی ئەنجامی دا ، هەستانەوەی خەڵک و شۆڕش نەبوو بەڵکوو پڕۆژەیەکی لە پێشەوە داڕێژراو بوو بۆ بە سێکۆلار کردنی سووریا.



حوجەتولئیسلام مووسا مەیبودی: تاڵەبان لایەنێکی دژە ئەمریکیە



بۆ پێوەندی نێوان تاڵەبان و تەحریرولشام ئەبێ سەرەتا پێناسەیەک لە تاڵەبان بکەین. تاڵەبان لایەنێکە بە دروشمی پتەو کردنی شەریعەتی ئیسلامی، بەڕێوەبردنی دەستوورەکانی خودا و پێکهێنانی حکومەتێک بە ناوی ئیمارەتی ئیسلامی ئەفغانستان. ئەو حکومەتە مۆدێلی سێکۆلاریزم و لیبرالیسم ڕەت دەکاتەوە و دژی هەر جۆرە سوڵتە و داگیرکاریەکی دەرەکیشە و بە حەرامی دەزانێت و لە ئەمریکا وەکوو تاغووتی گەورە ناو دەبات.





تاڵەبان داگیرکاری بستێک لە خاکی خۆشی قبووڵ ناکات لە حاڵێکدا سووریا بووەتە جێگای جەوڵانی ئەمریکا و ئیسرائیل و ...



تاڵەبان دەستووری کۆماری ئیسلامی پێشووی ئەفغانستان وەکوو حکومەتی دەست نیشان کراو ناو دەبات و هیچکات قبووڵی نەکرد، بەڵام دەسەڵاتی ئێستای سووریا ڕێک لەسەر هەمان پێکهاتەی سێکۆلاری پێشوو دانراوە.





حوجەتولیئیسلام حەیاتی موقەدەم: تاڵەبان پێشینەی بەرەنگار بوونەوەی ئەمریکای هەیە



ناوبراو دەڵێت کە تاڵەبان قوتابخانەیەکی لە سەر بنەمای شەریعەتە و لە دژی ئەمریکا بە شەڕدا هاتووە و ئەمریکای لە خاکی خۆی دەرکرد و جەخت دەکات کە ئەفغانستان جێگای هاتوچۆی هێزی بیانی نییە و لە دژی حکومەتی سێکۆلار بە شەڕدا هات و دەسەڵاتەکەی ئەشرەف غەنی ڕووخاند. لە شەڕإی ئەم دواییە لەگەڵ پاکستان، ئەمریکای وەکوو باوکی ئاژاوە وەسف کرد. هەروەها پرسی فەلەستین بە پرسێکی ئاشکرای جیهانی ئیسلام ناولێدەبات. لە بەرانبەردا حکومەتی جۆلانی پشتیوانی خەڵکی لەگەڵ نییە و لە هێزی چەند ڕەگەزی و چەند نەتەوەیی پێک هاتووە و دەستوورەکەی هیچ ئاماژەیەک بە شەریعەتی ئیسلام ناکای و ئاسایشی ئیسرائیل دەستەبەر دەکات و لە بەرانبەر داگیرکاری ئەمریکا بێدەنگە.





سیمیاری: تەحریرولشام ڕەوتێکی تەواو تیرۆریستی، سێکۆلار و ئەمریکیە



پێوەندی تەحریرولشام لەگەڵ دەزگای ئیتلاعاتی تورکیا، ئیسرائیل، عەرەبستان و ئیمارات دەرکەوتووە. هەروەها ڕاپۆرتەکان باس کە پاکتاو کردنی ڕەگەزی کەمینەکان لە لازقیە و تەرتوس و باکووری ڕۆژهەڵات دەکەن .





ڕۆحوڵڵا حەیاتی مەقەدەم: تەحریرولشام بابی دڵی ئەمریکا لە ناوچەکەیە



ئیسلامی ئەمریکی ڕێک هەمان شتە کە بەڕێز سیمیاری باسیان کرد و بابی دڵی ئەمریکایە. مەبەستی ئەمریکا هەمانە کە جلی سێکۆلاریزم بکاتە بەر ئیسلام.



حوجەتولئیسلام مووسا مەیبودی: تاڵەبان هەڕەشە لە سەر ئێران نییە





لە مۆدێلی حکومەتێک کە ئیماراتی ئیسلامی هەڵبژاردووە، هیچ کات تەکفیری شیعە یان هەوڵی هاندەرانەی سیستەماتیک لە دژی شیعەکان نابینرێت و ئەوان تێگەییشتوون کە شیعە هەڕەشە لەسەر حکومەتی ئەوان و شەریعەتی ئیسلام نییە و هەر بۆیەشە کە مۆدێلی ئیماراتی ئیسلامی لە باری هزری، ئایدۆلۆژیا و تیۆریەوە هیچکات بۆ دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێران هەڕەشە نایێتە ئەژمار مەگەر کەڵکئاوەژۆ و ڕاپۆرتی هەڵە ببێتە هۆی گۆڕینی ڕوانگەی ئەوان هەمبەر شیعەکان یان حکومەتی ئێران.

