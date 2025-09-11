بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، چیدەم دۆغو ئەندامی باڵای کۆمەڵەی ژنانی کوردستان(KJK) لە لێدوانێکی تەلەڤیزیۆنیدا، بە ئاماژە بەوەی کە مافی "هیوا" و گرفتەکانی تر دەبێ لە ناوخۆی تورکیا و بە ڕیفۆڕمی دیموکراتیک و لە ڕیگەی دەزگای دادەوە چارەسەر بکرێن و نەک لە ڕێگەی دامودەزگا دەرەوەییەکان، وتی: سەدەیەک سیاسەتی نکۆڵی و بە "تیرۆریست"زانین، بۆتە ئاستەنگێک لە بەردەم دۆزینەوە و گەیشتن بە ڕێگەچارەیەکی سیاسی و تا کاتێک ئەو هەڵوێستە چارەسەر نەکرێت، هیچ هەنگاوێکی سیاسی بە ئەنجام ناگات.

دۆغو سەبارەت بە پێگەی عەبدوڵڵا ئۆجالان لە پڕۆسەی ئاشتیدا ڕایگەیاند: ئۆجالان سەرۆکی دانوستانکارانە و دەبێ لە هەلومەرجێکی یەکسان و ئازاددا بێت، چونکە بەبێ ئازادیی فیزیکی ئەو و دیموکراتیزەکردنی کەش و سیاسەتی ناوخۆی تورکیا، چارەسەریی پرسی کورد نامومکینە و شایەدی پێشکەوتێکی مانادار لەو ڕەوتەدا نابین.

ئەندامی باڵای کەژەکە، لە درێژەدا چوارچێوەیەکی ستراتژیی بۆ دۆخەکە ئاراستە کرد و ڕاشیگەیاند: سێ‌فاقەی ئاشتی، کۆمەڵگای دیموکراتیک و ئێنتێگراسیۆنی دیموکراتیک، کۆڵەکەکانی ئەو ڕەوتەن و مەبەست لە ئاوێتەکاری/ئێنتێگراسیۆن، تەڤڵبوونی هێزەکان بە کۆمارێکی دیموکراتیکی بیچم‌گرتووە و نەک ئاوێتەبوون لە دۆخی ئێستەکە و ئەو بوارە پێویستی بە بەفەرمی ناسرانی ماد، شوناس و میکانیزمە هاوبەشییە دیموکراتیکەکانە.

ناوبراو ڕوونیشی کردەوە: بۆ ئەو مەبەستە دەبێ کۆمیسیۆنی پەرلەمانی دەبێ لە بیستنی سەڵت تێپەڕێت و سیاسەتی چارەسەری و نەخشەڕێ ئاراستە و بۆ بەزاندنی پێش‌داوەرییەکان گفتوگۆی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئۆجەلان لە ئیمرالی یان لە پەرلەمان بکاتە ڕۆژەڤ و تەنیا لەو ڕێگەوە دەکرێ ڕەوتێکی ڕوون، ڕەوا و ڕێککەوتن‌تەوەرانە بگرێتە بەر.