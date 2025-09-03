  1. ئێران
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١٢ ١٩:١٧

بکوژی ژنی سەقزی، قۆڵبەست‌ کرا

بکوژی ژنی سەقزی، قۆڵبەست‌ کرا

فەرماندەی ئینتزامی شاری سەقز لە قۆڵبەست‌کردنی خێرا و کەمتر لە یەک کاتژمێری پیاوێک کە ژنەکەی خۆی کوشتووە، هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرهەنگ محەمەدسادق پیروزی، فەرماندەی ئینتزامی شاری سەقز، ڕایگەیاند: لە پاش ڕوودانی جەنایەتێک لەو شارە، دۆسیەیەکی تایبەتی لە لایەن پۆلیس بۆ ئەو پرسە کرایەوە و دەرکەوت کە پیاوێکی 35 ساڵەی گیرۆدەی ماددەی هۆشبەری لە جۆری دەسکردی، هاوسەری 32ی ساڵەی خۆی کوشتووە.

ڕاشیگەیاند: هیزی پسپۆڕیی پۆلیسی ئینتزامی لە کەمتر لە یەک کاتژمێر، پیاوەیان قۆڵبەست کردووە و پاش لێکدانەوەی هۆکاری کوشتنەکە کە ناکۆکیی ناو خێزان ڕاگەیێندرا، بکوژەکە بۆ تێپەڕاندنی قۆناگە یاساییەکان ڕادەستی دادگە کرا.

News ID 56660

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت