  1. تورکیا
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١٢ ١٣:١٥

دەوڵەت باخچەلی: ئەگەر کورد لەگەڵ دیمەش ڕێکنەکەوێت، ئۆپراسیۆنی هاوبەشی ئەنقەرە و سووریا یەکلاییە

دەوڵەت باخچەلی: ئەگەر کورد لەگەڵ دیمەش ڕێکنەکەوێت، ئۆپراسیۆنی هاوبەشی ئەنقەرە و سووریا یەکلاییە

دەوڵەت باخچەلی ڕێبەری پارتی جووڵەی نەتەوەیی تورکیا بە هۆشداریی بە هێزەکانی هەسەدە ڕایگەیاند کە لەگەڵ دیمەشق ڕێکنەکەون، ئۆپراسیۆنی سەربازی تورکیا و دیمەشق یەکلایی دەبێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەوڵەت باخچەلی ڕێبەری جووڵەی نەتەوەیی تورکیا لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک ئەبێ ڕێککەوتنێک کە لە 10 ی مارسی 2025 لەگەڵ حکومەتی کاتی سووریا واژۆی کردووە، جێبەجێ بکات، ئەگینا هەمووان ئەوە بزانن کە ئۆپراسیۆنێکی سەربازی هاوبەشی ئەنقەرە و دیمەشق بەڕێوە دەچێت.

دەوڵەت باخچەلی لە ئەو بەیاننامە سەبارەت بە دۆخی سیاسی ناوخۆ و دەرەوە جارێکی دیکە لەسەر ئەگەری ئۆپراسیۆنی هاوبەشی تورکیا و دیمەشق لە دژی هەسەدە جەختی کرد و وتی: یەپەگە ئەبێ ڕێککەوتنی 10 ی مارسی 2025 لەگەڵ دەوڵەتی سووریا جێبەجێ بکات. ئەگینا هەمووان ئەبێ بزانن کە ئۆپراسیۆنی سەربازی هاوبەشی ئەنقەرە و دیمەش یەکلایی دەبێت.

باخچەلی بە ئاماژە بە پەیامەکەی عەبدوڵڵا ئۆجالان لەژێراوی ئاشتی و کۆمەڵگای دیمۆکراتیک وتی: ئەو پەیامە بریتی لە هەموو ڕێکخراوە جودایی خوازەکانە و یەپەگە و هەسەدەش دەگرێتەوە. بەزوویی ئاشكرا دەبێت کە گرووپە جودایی خوازەکان لە ئەزموونی راستگۆیی شکست دەهێنن.


هەروەها زیادی کرد: دەوڵەتی تیرۆریستی ئیسرائیل بەردەوام هەوڵ دەدات بۆ دابەش کردنی سووریا و ڕوونە کە یەپەگە و هەسەدە لەژێر دزەی ئیسرائیلن.

هەروەها سەبارەت بە لێدوانی بەرپرسانی ئەمریکا لەسەر ئەوەی کە یەپەگە چی دیکە پەکەکە نییە وتی ئەو قسانە بێ بنەما و سەرلێشێوێنەرە. و هەمووی ئەو گرووپانە یەکێکن.

News ID 56656

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت