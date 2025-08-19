  1. جیهان
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٨ ١٠:٠٧

نەشناڵ ئینترست: هیچ نیشانەیەک لە بوونی درز لە نێو دەسەڵاتی ئێران دیار نییە

ماڵپەڕی شرۆڤەیی ئەمریکی لە ڕاپۆرتێکدا بە ئاماژە بە شەڕی ئیسرائیل و ئەمریکا لە دژی ئێران بۆ دروست بوونی ئاژاوە لە ئەو وڵاتە نووسی: هیچ نیشانەیەک لە بوونی درز لە نێو دەسەڵاتی ئێران بوونی نییە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ماڵپەڕی شرۆڤەیی ئەمریکی نەشناڵ ئینترس لە ڕاپۆرتێکدا بە ئاماژە ئامانجی ئەمریکا و ئیسرائیل لە شەڕی 12 ڕۆژە بۆ دروست بوونی ئاژاوە و نارەزایەتی لە ئێران نووسی کە دوای ئەوە شەڕە هیچ نیشانەیەک لە بوونی درز لە نێوان دەسەڵاتی ئێران بوونی نییە.

ئەو ماڵپەڕە شرۆڤەییەی ئەمریکا نووسی: لە ڕەوتی شەڕی ئەم دواییە، بەرپرسانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە ئەگەری شۆڕش لە ئێران باسیان دەکرد و تەنانەت خەڵکیان بۆ هەستانەوە لە بەرانبەر دەسەڵات هان دەدا. بەڵام ناڕەزایەتیەک پێک بەهات و ڕێبەرانی باڵای ئێران کە لەلایەن ئیسرائیلەوە تیرۆر کران، خێرا خێگرەوەیان بۆ دەست نیشان کرا. دوای ئەوەش بۆ پتەو کردنەوەی بنەماکانی دەسەڵاتی خۆیان لە نیشانە نەتەوەییەکان بۆ تۆکمە کردنەوەی یەکگرتوویی ناوخۆی خۆیان کەڵکیان وەرگرت.
