ئیمام ئۆغڵوو لە زیندانەوە گوسترایەوە بۆ نەخۆشخانە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە هالک تیڤی، ئەکرەم ئیمام ئۆغڵوو شارەوانی زیندانیکراوی ئەستەنبۆڵ و بەربژێری سەرۆک کۆماری لە پارتی کۆماری گەل(CHP) کە لە زیندانی سەرووئەمنیی سیلیوێری ڕاگیراوە، سەر لە بەیانی ئەوڕۆ (14ی ئەگێست) بە هۆی بە ئێشی زۆر کە کەلەکەیدا و بۆ پشکنینی پزیشکی گواسترایەوە بۆ نەخۆشخانە.
بە گوێرەی ئەو هەواڵە، ئیمام ئۆغڵوو پێشتریش لە 25ی جووڵای ئەمساڵدا بە هۆی ژان و ئێش لە کەلەکەیدا لە لایەن بەرپرسانی زیندانەوە بۆ پشکنینی پزیشکی ڕەوانەی نەخۆشخانە کرابوو و پاش تاقیکارییەکان گواسترابۆوە بۆ زیندان.
Your Comment