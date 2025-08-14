  1. تورکیا
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٣ ١٨:١٠

ئیمام ئۆغڵوو لە زیندانەوە گوسترایەوە بۆ نەخۆشخانە

ئیمام ئۆغڵوو لە زیندانەوە گوسترایەوە بۆ نەخۆشخانە

شارەوانی ئەستەنبۆڵ سەر لە بەیانی ئەوڕۆ لە زیندانی سیلیوێرییەوە بۆ دووەمین جار گواسترایەوە بۆ نەخۆشخانە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە هالک تی‌ڤی، ئەکرەم ئیمام ئۆغڵوو شارەوانی زیندانی‌کراوی ئەستەنبۆڵ و بەربژێری سەرۆک کۆماری لە پارتی کۆماری گەل(CHP) کە لە زیندانی سەرووئەمنیی سیلیوێری ڕاگیراوە، سەر لە بەیانی ئەوڕۆ (14ی ئەگێست) بە هۆی بە ئێشی زۆر کە کەلەکەیدا و بۆ پشکنینی پزیشکی گواسترایەوە بۆ نەخۆشخانە.

بە گوێرەی ئەو هەواڵە، ئیمام ئۆغڵوو پێشتریش لە 25ی جووڵای ئەمساڵدا بە هۆی ژان و ئێش لە کەلەکەیدا لە لایەن بەرپرسانی زیندانەوە بۆ پشکنینی پزیشکی ڕەوانەی نەخۆشخانە کرابوو و پاش تاقیکارییەکان گواسترابۆوە بۆ زیندان.

