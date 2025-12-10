"گرووپی هاوڕێیانی سەروەری جیهانی" بە ئەندامێتی ئێران لە UN پێکهات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، گرووپی هاوڕییانی سەروەری جیهانی کە پێکهاتووە لە 43 وڵاتی جیهانی، یەکەمین کۆبوونەوەی خۆی لە ئاستی نوێنەرایەتیی هەمیشەیی لە نیۆیۆرک بە ئامادەبوونی وڵاتانی ئاسیایی، ئەفریقایی، ئەمریکای لاتین و دوورگەکانی ئەقیانووسی ئارام بەڕێوە برد.

ئەندامانی ئەو گرووپە و لەوان کۆماری ئیسلامی ئێران و کۆماری چین، بە ئاماژە بە هەشتادەمین ساڵوەگەری دامەزرانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، جەختیان لە گرینگی مێژوویی ئەو ناوەندە لەپێناو بیچمدان بە تەکوزی و سەروەری جیهانی کرد و پابەندیی خۆیان بە پرەنسیپ و ئامانجەکانی جاڕنامەی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و لەوان ڕێزنان لە سەروەریی وڵاتان، تەواوەتی سەرزەوینی و دەستێوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆیی دەوڵەتان ڕاگەیاند.