48 هەزار سنوورنشینی کوردستان بۆ چالاکی سنووری ناویان تۆمار کرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەدبەختیار خەلیقی، وێڕای ڕاگەیاندنی ئەوا هەواڵە وتی: لەو 48 هەزار ناوە تۆمارکراوە، 16 هەزار و 939 کەسیان لە شاری بانە، 10 هەزار و 896 کەس لە سەوڵاوا، 1954 کەسیان لە مەریوان، 187 کەسیان لە سەقز ناونووسی کردووە.

وتیشی: 39 هەزار سەرپەرەشتی خێزانی دیکەش لە قۆناغی کۆتایی ناونووسینن.

خەلیقی بە ئاماژە بە هەنگاوە هەڵگیراوەکان بۆ ساماندانی مامەڵەی سنووری، زیادی کرد: لێپرسینەوەی پێویست بۆ دانیشتووانی سنوور و کارگێڕان لە لایەن 5 ناوەندی بەرپرسەوە ئەنجام دراوە و 85 کاڵای گونجاوی مامەڵە لە چوارچێوەی 1374 کۆدی مامەڵەیی لە ماڵپەڕەکەدا بارگاوی کراوە.